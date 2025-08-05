Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından 32 general ve amiral ile 61 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. 2023 yılında göreve gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak henüz görev süresinin dolmasına 2 yıl varken kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 32’nci Genelkurmay Başkanı oldu. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanı görevine ise 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ise görev süreleri 1’er yıl daha uzatıldı.

REKLAM

REKLAM advertisement1

12 ŞEHİDİN KOMUTANI EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ!

Temmuz ayında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde acı veren bir olay yaşandı. Bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 12 asker metan gazına maruz kalarak şehit oldu. Bu askerlerin bağlı olduğu 13’ncü Komando Tugayının komutanı Tuğgeneral Ahmet Nasuhoğlu da Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararla emekliliğe sevk edildi. Ayrıca YAŞ kararıyla emekli edilmesi dikkat çeken bir diğer isim ise Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya oldu. Güneykaya’nın emekliliğinde de “kadrosuzluk” gerekçe gösterildi. Bu yıl Orgeneral rütbesine terfi ettirilen tek Hava Kuvvetleri personeli olan Rafet Dalkıran’ın ise Muharip Hava Kuvvetleri’nin yeni komutanı olması bekleniyor.

FETÖ’YE KARŞI DİRENEN DAVUT PAŞA’NIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI! 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe Kışlasının albay rütbesiyle komutanı olan Davut Ala, çıkan çatışmada vücuduna 8 kurşun isabet etmesine rağmen kahramanca direniş göstererek, kışlasını Fethullahçı terör örgütü mensubu askerlere teslim etmemişti. Halihazırda Tümgeneral rütbesinde bulunan Davut Ala’nın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Gazi unvanlı Ala; Samsun Garnizon Komutanı olarak görevine en az 1 yıl daha devam edecek. Ayrıca Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç’ın görev süreleri de 1 yıl daha uzatıldı. BU YIL KİMSE ORAMİRAL RÜTBESİNE YÜKSELTİLMEDİ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 3 Tuğamiral, Tümamiralliğe ve 1 Tümamiral, Koramiralliğe yükseltildi. Ancak halihazırda Koramiral olan hiçbir personel bu yıl Oramiralliğe terfi ettirilmedi. 2025 Yüksek Askeri Şura toplantısının kararları kapsamında 316 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos tarihi itibarıyla 332’ye yükselecek. YAŞ Toplantısı sona erdi Haberi Görüntüle