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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hollanda ekibi Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Bizim için güzel bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 20:24 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:02
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        Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, iyi bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Karşılaşmanın oynanacağı De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör, Porto'nun efsane kaptanlarından Jorge Costa'nın vefatıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı.

        Jorge Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubent takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim." ifadelerini kullandı.

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        "BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

        Kariyeri boyunca Feyenoord'la karşı karşıya gelmekten dolayı her zaman mutlu olduğunu belirten Jose Mourinho, De Kuip Stadı'na ilk kez 1997 yılında Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında oynanan bir final maçı için geldiğini dile getirdi.

        Antrenörlük kariyerinde Feyenoord'a karşı çok fazla maça çıktığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Chelsea'yle, Roma'yla birçok kez buraya geldim. Şimdi yeniden buradayız. Harika bir stat. Burada zemin genelde güzel olur. Taraftarlar da burada kendi takımlarını desteklemek için gelecekler. Ben batıl inançları olan birisi değilimdir. Onlara karşı oynadığım her maçı kazandım diye düşünmem. Genç bir takım, iyi bir takım. Ellerindeki oyuncuları satıp yeni yetenekler bulma konusunda çok iyiler. Çok iyi oyuncuları gitti ama eminim ki gidenlerin yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak." açıklamasında bulundu.

        Hollandalı bir basın mensubunun "Feyenoord'da en beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusu üzerine konuşan Mourinho, şunları söyledi:

        "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Çünkü bunu söylersem oyuncular motive olacak. İsmini belirtmediğim isimler de, onları beğenmediğimi düşünüp ekstra motive olacak. Robin van Persie'nin yapacağı işi ben yapmayacağım. Onların geçen sene oynadığı maçları analiz ettik. Benzer bir görüntü veriyorlar. Hazırlık maçlarını, transferlerini takip ettik. İyi ve pozitif bir takım. Onları sadece bu sene izlemedim. Saha içinde sergiledikleri oyun prensipleri değişmiyor. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız."

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        "BU SENE BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

        Feyenoord karşısında tur şansını yüzde 50 olarak gördüğünü dile getiren Jose Mourinho, kendilerini favori görmediğini ancak Feyenoord'un da kendilerinden daha üstte bulunmadığını belirtti.

        Robin van Persie'nin futbolculuk kariyerinde harika bir forvet olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, "Genç bir teknik direktör. Eski oyuncular şimdi teknik direktör olmak istiyorlar. Büyük bir takımda görev yapıyor ve potansiyelini göstermek için burada." diye konuştu.

        Mert Hakan Yandaş dışında Rotterdam'a getirilen bütün futbolcuların oynayabilecek durumda olduğunun altını çizen Jose Mourinho, şöyle konuştu:

        "Sezon öncesi kampının ilk gününde burada olmak farklıdır, son hafta gelmek farklıdır. Buraya gelen 2 oyuncu tecrübeli isimler. Duygusal anlamda zor değil. Fiziksel anlamda eksik hissederlerse o zaman duruma bakılır. Milan Skriniar zaten buradaydı. Yeni transfer değil. Nelson da çok tecrübeli bir oyuncu."

        Son olarak Fenerbahçe'deki ikinci sezonuyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Oyuncuların ve çalışanların da en iyisini yapması için zorlamaya çalışırım. Geçen sene her şey yeniydi benim için. Ama en azından bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum. Burası benim için yeni bir ülke değil, bu yüzden sürprizler olmayacak. Geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim."

        MERT HAKAN YANDAŞ: TAKIMA SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM

        Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısında yer alan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, yarınki maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'daki mücadelede de turu geçerek play-off'a yükselmek istediklerini belirtti.

        UEFA'daki listede ismi olmamasına karşın takım kaptanı olarak Hollanda'ya gelmesiyle ilgili de konuşan deneyimli oyuncu, şunları söyledi:

        "Benim kaptanlığım, hocamızın aldığı bir karar. Kendisine teşekkür ediyorum. Pazubentin benim için hiçbir zaman önemi olmadı. Ben 6 sezondur buradayım ve ilk gün nasıl davranıyorsam şu anda da öyle davranıyorum. Kampa gittim. Talihsiz bir sakatlık yaşadım, dünyada çok görülmeyen bir durumdu. 4 aydır her gün 3-4 saat idman yapıyorum ve geri dönmek için mücadele ediyorum. Tünelin sonundaki ışığı da görmüş durumdayım. İnşallah güçlü şekilde döneceğim. Takıma saha içinde ve dışında yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda saha dışındayım ama bu durum takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmak istiyorum. Yeni gelen oyuncuların takıma alışmaları için çabalıyoruz, camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bunu sürdürmeye de devam edeceğim ve inşallah yakında saha içinde de olacağım."

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