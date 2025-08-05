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        Haberler Dünya Donald Trump çatıya çıktı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump soruları çatıdan yanıtladı

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıkıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump'ın çatıda olası bir restorasyonla ilgili bazı denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.08.2025 - 19:36 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:24
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        Donald Trump çatıya çıktı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıkarken, basın mensuplarının sorularını oradan yanıtladı.

        Trump'ın çatıda olası bir restorasyonla ilgili bazı denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

        ABD Başkanı, bir basın mensubunun "Sayın Başkan, orada ne yapıyorsunuz?" sorusuna "Biraz göz atıyorum." yanıtını verdi.

        Donald Trump "Ne inşa edeceksiniz?" sorusuna da yanıt verirken "Füzeler... Nükleer füzeler..." ifadesini kullandı.

        SEÇİM BÖLGELERİ AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek verirken, partisinin bu eyalette beş Temsilciler Meclisi koltuğu daha kazanmaya "hakkı" olduğunu savundu.

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        ABD'de 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Texas'taki seçim bölgesi haritalarını güncelleme tartışmaları sürerken, Başkan Trump'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

        Amerikan CNBS News kanalına konuşan Trump, Cumhuriyetçilerin yapmaya çalıştığı seçim bölgesi güncelleme çalışmasını savunarak, gelecek yılki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin bu eyalette en az 5 ilave sandalyeye hak kazanması gerektiğini ileri sürdü.

        Trump, Demokratların karşı çıktığı yeni düzenlemenin doğru bir adım olduğunu ve rakip partinin tamamen siyasi gerekçelerle buna karşı çıktığını söyledi.

        Hem California hem de Texas'ta daha fazla Kongre koltuğuna sahip olmaları gerektiğini dile getiren ABD Başkanı, "Texas'ta beş sandalye daha kazanma fırsatımız var. Parti olarak iyi durumdayız. Texas'ı kazandım, eyalet tarihindeki en yüksek oyu aldım ve şimdi beş sandalye daha kazanma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

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