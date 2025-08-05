Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

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Ünlü sanatçı, 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da etkileyici bir sahne performansı sergiledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yaklaşık 2 saat süren konserde, 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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Lopez, İstanbullu hayranlarını selamlayarak, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika." dedi.

Konsere gelen hayranlarına minnettar olduğunu belirten ve dinleyicilerden şarkılara eşlik etmelerini isteyen ABD'li şarkıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum, çok teşekkürler. İyi vakit geçiriyor muyuz? İyi zaman geçirmeye hazır mısınız? Benimle beraber şarkı söyleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Konseri izleyenler arasında sanat ve televizyon dünyasından birçok isim yer aldı. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Cemre Baysel, Hazal Filiz Küçükköse, Oğuzhan Uğur, Ziynet Sali ve Tuba Ünsal geceye katılan isimler arasındaydı.

'On The Floor' parçasıyla konserin açılışını yapan Lopez, son albümü 'This Is Me'den eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi. Lopez, turne kapsamında 17 Temmuz’da Antalya’da da sahne almıştı.