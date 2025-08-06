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        Haberler Dünya ABD'de askeri üsse silahlı saldırı | Dış Haberler

        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı

        ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken, 5 askerin vurulduğu bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:17
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        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
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        ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırı düzenlenirken, giriş çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

        Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 5 askerin vurulduğu bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, askerlere askeri üste müdahale edildiği ve sonrasında hastaneye sevk edildikleri ifade edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahelede bulunmak üzere üsse girişine izin verildiği aktarıldı.

        Son açıklamada, bir tehdit kalmadığı ifade edilirken, soruşturma başlatılacağı ve soruşturma sonuçlanana kadar herhangi bir açıklama yapılmayacağı dile getirildi.

        Reuters'ın haberine göre ise, bir yetkili saldırının bir ABD askeri tarafından gerçekleştirildiğine dair şüpheler bulunduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, askeri üsse yönelik saldırıyı unutmayacaklarını ifade etti.

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırıya ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini ifade ederken, Beyaz Saray'ın olayı takip ettiğini bildirdi.

        *Fotoğraf: Associated Press (Stephen Morton), temsilidir

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