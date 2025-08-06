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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu kış elma, armut ve ayva cep yakacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bu kış elma, armut ve ayva cep yakacak

        Zirai don felaketi nedeniyle üretimde yaşanan kayıplar kış meyvelerini de vuracak. Halciler bu kış elma, armut ve ayvada fiyat artışı, narenciye grubunda ise özellikle mandalinada düşüş bekliyor

        Giriş: 06.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:06
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        Elma, armut ve ayva cep yakacak
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        Nisan ayında yaşanan ve Türkiye genelinde etkili olan zirai don, üzüm, kayısı, elma, fındık, kiraz gibi pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi. Bu sebeple yaz meyvelerinde kavun, karpuz gibi birkaç meyve dışında fiyatlarda büyük artış yaşandı. Kış meyveleri için de benzer bir tablo bekleniyor.

        Dondan en çok etkilenen meyvenin elma olduğuna dikkat çeken Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Elmanın borsası 35-40 liradan aşağı değil. Şu anda dalında 20-25 TL masrafı olan bir ürün. Yani öyle anlaşılıyor ki toptan satışta kilosu neredeyse 65-70 TL olacak. Bu da önümüzdeki dönemde elmada bir sıkıntı olacağını gösteriyor. Buna benzer bir şekilde armut ve ayva da az" dedi.

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        “NARENCİYE FİYATINDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ”

        Bu kış narenciyelerde fiyat düşüşü beklediğini de belirten Yüksel Tavşan şöyle konuştu:

        "Mandalina bol gözüküyor. Portakal Doğu Akdeniz'de yok, Çukurova tarafında az, Finike tarafında ise var. Fiyatta bir denge kurulur gözüküyor. Erkenci limon ise biraz az ama önümüzdeki hafta erkenciler çıkacağı için fiyatlar biraz geri çekilir."

        Bu sene yaşanan donun bir sene sonraki meyve verecek ağaçları bile etkilediği ifade eden İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan da, "Fakat ülkemiz zengin tarım ülkesi olduğu için kendimize yetecek kadar ürünümüz var. Bu sene örneğin kiraz yoktu fakat onun yerine karpuz ve kavun yedik. Karpuz ve kavun dondan sonra ekildiği için üretimimiz çoktu, dolayısıyla daha ucuza yedik" diye konuştu.

        Kış meyvelerinin bazılarında fiyat artışı beklediğine de değinen Numan Dayan, "Bu sene ayva yok. Dolayısıyla bu sene ayvayı pahalıya yiyebiliriz. Armut da öyle keza. Santa Maria Armut hem eksik hem de paslı. Paslıdan kastımız don aldığı için lekeli oluyor. Elmada da geçen seneye göre yüzde 30 oranında bir üretim düşüklüğü bekliyoruz" yorumunda bulundu.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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