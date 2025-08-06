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        Haberler Dünya ABD, iki ülkeden yapılan vize başvurularında 15 bin dolar teminat isteyecek | Dış Haberler

        ABD, iki ülkeden yapılan vize başvurularında 15 bin dolar teminat isteyecek

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş veya turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" talep edecekleri yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Yeni uygulamaya ilişkin yapılan ilk açıklamaya göre, Zambiya ve Malavi'den gelecek turistlerden 15 bin dolar teminat istenecek, bu teminat, turistlere ziyaretlerinin sonunda iade edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 07:57 Güncelleme: 06.08.2025 - 07:57
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        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" talep edecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlandığını duyurmuştu, uygulamanın ilk detayları belli oldu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD, Malavi ve Zambiya vatandaşlarından turist veya iş vizesi başvurularında 15 bin dolar teminat talep edecek.

        ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir
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        VİZE SÜRELERİNİN AŞILMASINI ENGELLEMEK AMAÇLANIYOR

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, 12 aylık pilot program, vize sürelerinin aşılmasını veya "tarama ve inceleme bilgilerinin eksik olduğu durumlarda" vize süresinin aşılmasını engellemeyi amaçlıyor.

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        Yetkililer, Malavi ve Zambiya dışındaki ülkelerin vatandaşlarının da yakında benzer bir teminat ödemek zorunda kalabileceğini ve bu teminatın ABD ziyaretlerinin sonunda iade edileceğini söyledi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "İş veya tatil amaçlı geçici ziyaretçi (B-1/B-2) vizesi başvurusunda bulunan ve Bakanlık tarafından vize aşımı oranlarının yüksek olduğu tespit edilen, tarama ve inceleme bilgilerinin eksik olduğu ülkelerin vatandaşı olan veya ikamet şartı olmadan vatandaşlık almışsa Yatırım Yoluyla Vatandaşlık teklif eden yabancılar, pilot programa tabi tutulabilir.

        Konsolosluk görevlileri, vize verilme koşulu olarak, kapsam dahilindeki göçmen olmayan vize başvuru sahiplerinden 15 bin ABD dolarına kadar teminat yatırmalarını talep edebilir."

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        VERİLER NE GÖSTERİYOR?

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 yılında yayınlanan rakamlar, Malavi'den gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 14'ünün vize sürelerini aştığını, Zambiya'dan gelen ziyaretçilerin ise yüzde 11'inin vize sürelerini aştığını gösteriyor.

        Yüksek vize aşımı oranlarına sahip diğer ülkeler arasında Haiti (yüzde 31), Myanmar (yüzde 27) ve Yemen (yüzde 20) bulunuyor. Bu ülkeler için de halihazırda seyahat yasağı uygulanıyor.

        TRUMP YASADIŞI GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN ADIMLAR ATTI

        Trump yönetimi, yasadışı göçü engellemek için bugüne dek çeşitli adımlar attı. Trump, Ocak 2025'te başladığı ikinci döneminin ilk gününde bu yönde bir kararname imzaladı.

        Cumhuriyetçi başkan ayrıca 12 ülkeden yabancı uyrukluların ABD'ye seyahat etmesini yasakladı ve yedi ülkeye de kısmi kısıtlamalar getirdi. Trump'ın, 12 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağı şu ülkeler için geçerli: Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

        Trump yönetimi, yüzlerce uluslararası öğrencinin vizesini iptal etti ve ABD genelindeki üniversite kampüslerinde birçok öğrenciyi gözaltına aldı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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