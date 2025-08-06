Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları - 6 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli, Manisa, Kütahya ve Hatay çevreleri ile Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülebilir. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 07:27 Güncelleme: 06.08.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Rüzgârlı 31°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 35°

        Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!
        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Lübnan'da silahların toplanması kararı
        Morata için Arabistan iddiası!
        Morata için Arabistan iddiası!
        Beşiktaş'ta sola yeni aday!
        Beşiktaş'ta sola yeni aday!
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!
        Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Trump’tan Brezilyalı yüksek yargıca yaptırım!
        Trump’tan Brezilyalı yüksek yargıca yaptırım!
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Habertürk Anasayfa