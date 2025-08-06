Donald Trump'tan Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail'in insani yardımların dağıtılması konusunda yardımcı olacağını ifade ederken, Arap devletlerinin ise maddi destek sağlayacağını ifade etti.

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Gazze'deki insanların gıdaya ulaşımını sağlamak istediklerini belirten Trump, savaşın devamı konusunun ise İsrail'in meselesi olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etmesi olasılığına dair ise yorum yapmaktan kaçınarak "Bu, daha çok İsrail'e kalmış bir mesele" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı konusunda ise bu haftanın sonunda bir karar verileceğini bildirdi.

JD VANCE'İ İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının, Başkan Yardımcısı JD Vance olmasının kuvvetli ihtimal olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda." yanıtını verdi. Trump, dün CBNC News kanalına verdiği röportajda, 3. dönem başkan adaylığını şu anda düşünmediğini açıklamıştı.