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        Haberler Dünya Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme | Dış Haberler

        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüştü. İki lider, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları görüştü. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile dronelarla ilgili bir anlaşma taslağı hazırladığını ve bu taslağı detaylı bir şekilde görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.08.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:03
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        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
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        ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

        Trump'ın Rus lider Putin'le yaşadığı anlaşmazlığın ardından Rusya politikasını değiştirmesiyle yakınlaşan Washington ve Kiev, Rusya'ya ABD'nin uygulayacağı yaptırımlarla ilgili konuşulduğunu bildirdi.

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile dronelarla ilgili bir anlaşma taslağı hazırladığını ve bu taslağı detaylı bir şekilde görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

        ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönündeki çabaları ele aldıklarını bildirdi.

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        Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

        Kalıcı ve adil barışın sağlanması yönünde sarf ettiği çabalarından dolayı Trump'a teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten cinayetlerin bir an önce durdurulması gerekiyor, bunu tamamen destekliyoruz. Ruslar uzatmasaydı, aylarca savaş olmayabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, paylaşımında, "Ruslar saldırıların şiddetini artırdı. Başkan Trump, Rusya'nın Kiev'e, diğer şehirlerimiz ve yerleşim yerlerimize yönelik saldırıları konusunda tam bilgiye sahip." ifadelerine yer verdi.

        Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini ifade eden Zelenskiy, "(Rusya'nın) Ekonomileri düşmeye devam ediyor ve bu yüzden Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir." açıklamasında bulundu.

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        Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde Ukrayna'ya silah desteği konusuna da değindiklerini anlattı. Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka'nın Ukrayna için ABD'den 1 milyar dolar değerinden fazla silah satın alacağını aktaran Zelenskiy, "NATO ülkeleriyle bu ilişkiler devam edecek." ifadesini kullandı.

        ABD-Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir."

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