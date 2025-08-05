Beşiktaş'ta rota yeniden Rıdvan Yılmaz!
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
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Beşiktaş'ın Rangers ile bonservis pazarlıkları sürerken oyuncu cephesi ile de görüşmeler devam ediyor.
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Beşiktaş, Rıdvan'ı 3 yıl önce 4 milyon Euro bonservisle İskoç ekibine göndermişti. 24 yaşındaki başarılı sol bekin altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe dönmeye kulüplerin anlaşması halinde sıcak baktığı ifade edildi.
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İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde rakamlarda şimdilik fark olduğu belirtilirken pazarlıkların sürdüğü vurgulandı.
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Rıdvan için geçtiğimiz sezonun devre arasında da girişimlerde bulunan Beşiktaş, milli oyuncunun takımda kalmak istemesi nedeniyle ilerleme sağlayamamıştı.
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Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
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Rıdvan, Rangers'ın UEFA listesine alınmadıktan sonra İskoçya Ligi'ndeki ilk hafta olan Motherwell maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
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