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        Haberler Dünya Gazze'nin tamamının işgaline karar verdiği söylenen Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle görüşecek | Dış Haberler

        Gazze'nin tamamının işgaline karar verdiği söylenen Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle görüşecek

        İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye saldırıları genişletmek için güvenlik yetkilileriyle görüşecek. Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle yapacağı toplantı, Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği yönündeki haberlerin ardından geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:44
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        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
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        Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşleri Bakanı Ron Dermer ve Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de katılacağı bir toplantı yapacağı belirtildi.

        Görüşmede, Gazze saldırılarına ilişkin planların ele alınacağı ifade edildi.

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        Toplantının Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

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        İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti.

        Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

        Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

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