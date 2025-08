Türk Pediatri Kurumu Başkanı: Akran zorbalığı çocukluk çağı romatizmal hastalıklarını alevlendiriyor

Erişkin hastalığı olarak bilinen romatizmal hastalıklar ne yazık ki gelecek ümidimiz olan çocukları da etkileyebiliyor. Koşan, oynayan belki de en büyük hakkı yaramazlık yapmak olan çocuk, romatizmal hastalıklardan dolayı yürüyemez ve hareket edemez hale gelebiliyor. Bu nedenle sadece erişkin ve yaşlılarda değil, çocuklarda da romatizma olabileceği gerçeğini unutmamak gerekiyor.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı – İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, insanoğlunun doğa içinde hareketli olmasını sağlayan ve hareket sistemini etkileyen tüm hastalıkların “Romatizmal hastalıklar” başlığı altında incelendiğini belirtiyor. Romatizmal hastalıklar; kemik, eklem ve kasları etkilemesinin yanında, saçları, beyni, akciğerleri, böbrekleri, bağırsakları ve ayak tırnaklarını da etkileyebiliyor. Toplumda bu grup hastalıklarla sık karşılaşılmasına rağmen görülme sıklığına dair net bir istatistiksel veri bulunmuyor.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Günümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının çoğunu, çağdaş bilimin sağladığı seçeneklerle başarılı şekilde tedavi etmekteyiz. Çocuklarda romatizmanın tedavisi sadece ilaçla değil etkin bir fizyoterapi ile mümkündür. Kronik romatizması olan çocukların tedavisine ne kadar erken başlanırsa başarı oranı o kadar artmaktadır. En büyük korkumuz çocukları sekel oluştuktan sonra görmemizdir. Çünkü tüm etkin tedavi seçenekleri bile, oluşmuş kalıcı hasarı geri döndürmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında erken tanı çok önemlidir” diyor.

TEDAVİ BAŞARISININ ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ENGEL

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur’a göre ailelerin çocuklarında en ufak bir olumsuzluk hissetmeleri halinde mutlaka çocuk hekimine başvurmaları gerekiyor. Başarıya ulaşmadaki en önemli sorunlardan birinin, bazı ailelerin tedaviyi düzenli sürdürme konusundaki isteksizlikleri olduğu belirtiliyor. Çocukların yeterli spor ve fizyoterapi olanaklarına kavuşamamaları ise bir diğer önemli sorun olarak görülüyor. Kasapçapur konuyla ilgili olarak; “Türkiye’de sayıları 8 bini aşan çocuk hekimi, ülkemizin dört bir köşesindeki çocuklarımıza çağdaş bilimin ışığında iyilik, sağlık ve esenlik sağlamak için çabalıyor. Bu noktada, ailelerin çocuklarında var olan her olumsuzluğu pediatristleri ile paylaşmaları gerekiyor. Çünkü çocuğun yakınmalarının önemsenmemesi ya da ertelenmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Biz uzmanlar açısından en önemli şey, çocuklarımızı çağdaş bilimin kılavuzluğunda sağlıklı bir erişkinlik yaşamına hazırlamaktır. Bunu sağlamak için romatizmalı çocuklarımızla olabildiğince erken buluşmayı ve onlara etkin bir tedavi seçeneği sunmayı çok önemsiyoruz. Sağlıklı bir çevre - iklim, sağlıklı beslenme ve aşılanma gibi her çocuğun hakkı olan olanakların sadece ülkemizde değil dünyanın her köşesinde bahanesiz şekilde her çocuğa sağlanması gerektiğine inanıyoruz” diyor.