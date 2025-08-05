Selçuk Alagöz, yoğun bakıma alındı

Kardeşi Rana Alagöz ile birlikte birçok şarkıyı hit haline getiren, 80 dilde şarkı söyleyerek bu konuda rekor kıran, 3 altın plak ödülüne sahip Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Alagöz'ün tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediliyor. 81 yaşındaki ünlü sanatçının 8 dakika duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

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Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu'nda görev yapan Selçuk Alagöz, aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği'ni kurdu.

Sanatçının kızı Banu Alagöz, 5 Ağustos olan babasının doğum gününde; "Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz" mesajını yayımladı.

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Selçuk Alagöz ile Rana Alagöz; 'Malabadi Köprüsü', 'Aşkın Gözü Kör mü?', 'Ateş Bacayı Sarmış', 'Deliyim Seviyorum'un da aralarında olduğu birçok şarkıyla özdeşleşti.

Fotoğraflar: AA