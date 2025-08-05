Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var! - 5 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var! - 5 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 34° Trabzon Yağmurlu 29° Bursa Güneşli 31° Adana Kısmen Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 37°

REKLAM advertisement1

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 34°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 39°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ADANA °C, 36°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ISPARTA °C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 37°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KONYA °C, 35°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SİNOP °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM ARTVİN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 40°C Az bulutlu VAN °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 22°C, 42°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık