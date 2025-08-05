Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu için Devler Ligi tehlikesi!
Fenerbahçe kariyerini Benfica'da sürdüren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bu transferi tamamlamak istiyor. Eğer milli futbolcu, Portekiz ekibi için bu maçta forma giyerse sarı-lacivertlilerin Avrupa planı sekteye uğrayacak.
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Fenerbahçe'de tüm gözler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Feyenoord maçına çevrilirken, Kerem Aktürkoğlu transferi için de girişimler tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı-Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
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Portekiz ekibi Benfica ile de transferin tamamlanması için görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
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Benfica ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Nice maçı öncesi bu transferi bitirmek istiyor.
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Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta forma giyerse UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecek.
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Jose Mourinho'nun da Kerem Aktürkoğlu'nu özellikle Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında oynatmak istediği, bu yüzden de Fenerbahçe'nin bu transferi çarşamba gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtildi.
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Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi.
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Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.
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