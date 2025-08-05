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        Haberler Ekonomi Emlak Damla Kent projesinde talep toplama başladı - Emlak Haberleri

        Damla Kent projesinde talep toplama başladı

        Emlak Konut güvencesiyle Damla Kent projesinden küçük birikimlerle ev sahibi olma imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci başladı. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor. Talep toplama süreci 8 Ağustos'ta sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:07
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        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
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        İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla yatırım imkânı sunuluyor. Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem gören sertifikalar için talepler 8 Ağustos'a kadar oluşturulabilecek.

        GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

        • Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.

        • Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.

        • Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

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        ADIM ADIM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

        Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

        • Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

        • Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

        • Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

        • Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

        • Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.

        • 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

        • Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

        • Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.

        • Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecektir.

        İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ DAMLA KENT

        Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ihraç edilecek olan İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 m² metrekarelik alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilecek.

        GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

        Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

        1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim): Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

        2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim): Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

        3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem): Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

        Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

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