Doktordan acı haber! Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce balkondayken silahla başından vurularak yaralanan Opr. Dr. Aksın Serarslan (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan, 13 Aralık 2021'de başına, nereden geldiği belli olmayan metal cismin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

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Polisin yaptığı inceleme sonrası silahla başından vurulduğu tespit edilen Serarslan, önce kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından Samsun'a sevk edildi.

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Çeşitli hastanelerde tedavi gören Serarslan, son olarak komplikasyona bağlı olarak Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın cenazesi yarın Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

NE OLMUŞTU?

Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede çalışan Dr. Serarslan'ın başından silahla vurulmasıyla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılmış, evin çevresinde inceleme yapmıştı.

İnceleme sonucunda şüpheli L.A. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe tutuklanmıştı.