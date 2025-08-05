Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!

Eyüpsultan’da 3 Haziran 2025 tarihinde, 3 yaşındaki kızını apartmanın merdivenlerden tekme atıp iterek düşmesine ve hastanelik olmasına neden olan şüpheli baba Turgay Tanrısevergil hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay yaşandıktan 2 hafta sonra 18 Haziran’da şüpheli Turgay Tanrısevergil hakkında, küçük kıza şiddet uyguladığı ve tekme atarak merdivenden aşağı yuvarladığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbarlarda bulunulduğu ifade edildi.

İddianamede, mağdur çocuğun yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığı belirtilerek, şüpheli Turgay Tanrısevergil’in birden fazla suç kaydı olduğu bu nedenle suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğu ifade edildi. İhbarların olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeniyle çocuğun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığı da ifade edildi.

İddianamede şüpheli baba Turgay Tanrısevergil’in ifadesine yer verildi. Tanrısevergil ifadesinde, olay günü annesi ve kızı ile birlikte asansörün önüne geldiklerini belirterek, kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda uyardığını söyledi.

Dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu söyleyen Tanrısevergil, “Kablolardan uzaklaştırdım. Kızımın tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızımı uyarıp ayağım ile uzaklaştırmak isterken kızım merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştü. Kızımı darp etmedim. Pişmanım. Amacım çocuğumu korumaktı.” dedi.

Şüpheli babanın annesi Aycan Tanrısevergil’in de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösteren kamera kayıtları izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

2 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Turgay Tanrısevergil’in ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.