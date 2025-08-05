Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi | Dış Haberler

        Sırp Bakan Glisic, TV canlı yayınında beyin kanaması geçirdi

        Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Glisic, bu sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında beyin kanaması geçirdi. Glisic'in fenalaşması üzerine canlı yayın kesildi ve bakan hastaneye kaldırıldı. Glisic'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

        Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisic'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.

        "DURUMU OLDUKÇA CİDDİ"

        Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

        Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." dedi.

        VUCİC: DARKO SAĞLAM DUR

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

        Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        Habertürk Anasayfa