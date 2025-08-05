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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı! - Futbol Haberleri

        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor, Kayserispor – Beşiktaş ve Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir FK müsabakaları, temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında oynayacakları 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:53
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        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki hafta Avrupa kupaları eleme turlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in hafta sonu oynayacağı Trendyol Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı.

        TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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