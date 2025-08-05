Hizbullah'tan 'silah bırakma uyarısı'

Hizbullah, İsrail'le yaşanan sorunun gölgesinde, Lübnan hükümetinin tüm grupların silahlarını toplama kararının, ülke içinde bir krize dönüşme ihtimalinin bulunduğunu ve bu senaryoya karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hizbullah Milletvekili Ali Feyyad, Özgür Yurtsever Hareketi lideri Cibran Basil ile Beyrut'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Feyyad, "İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması yönünde Lübnan’ın ortak tutumu, ülkenin yaşadığı zorlu durumdan çıkış stratejisinin başlangıç noktası" olduğunu söyledi.

"İsrail'in Lübnan'da oluşturmak istediği tehditlerin ülkedeki herhangi bir grup ya da bölgeyle sınırlı kalmayacağını, aksine ülke içindeki herkesi olumsuz etkileyeceğini" dile getiren Hizbullah Milletvekili Feyyad, Lübnan hükümetinin tüm silahlı grupların silahlarını toplama kararı almasının, İsrail ile yaşanan sorunun gölgesinde, ülke içinde bir krize dönüşme ihtimalinin bulunduğunu ve bu senaryoya karşı tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

"Ülkenin içinden geçtiği koşulların zorluğuna" işaret eden Hizbullah Milletvekili, "Lübnan’ın çıkarlarından taviz verilemeyeceğini" ifade etti.

Feyyad ayrıca, "İsrail’in çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve saldırıların durdurulması önceliği konusunda tek ve tutarlı bir resmi duruş sergilenmesi gerektiğini" belirterek, "ülkenin şu anda büyük stratejik, hatta varoluşsal egemenlik tehditlerine maruz kaldığını" savundu.

Lübnan'da Bakanlar Kurulu, ülkede grupların ellerindeki tüm silahların toplanması ve silahların devlet tekeline alınması gündemiyle bugün toplanmıştı. Toplantı devam ediyor.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, orduya yıl sonuna kadar ülkedeki silahların toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verildiğini söyledi.

Selam, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Başbakan Selam, Bakanlar Kurulunun ABD önerisi üzerindeki tartışmayı 7 Ağustos Perşembe günü tamamlamayı kararlaştırdığını belirtti.

Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi." dedi.