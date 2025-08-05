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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

        Galatasaray, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına sözleşme uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 22:34 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:00
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        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!
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        Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.

        Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilendiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        "GALATASARAY'A OLAN BAĞLILIĞIM İMZALARLA ÖLÇÜLEMEZ"

        Galatasaray ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, imza süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

        Beş yıldızlı Galatasaray logosu önünde Metin Oktay selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Yunus, basında sorun yaşandığı iddiaları olan yeni sözleşme süreciyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu sürecin özeti, daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için direttim. Galatasaray'a olan bağlılığımın imzalarla ölçülmeyeceğini en iyi siz bilirsiniz. Ben Florya'nın suyunu içmiş, çamurunda top oynamış, bu formanın ne demek olduğunu çocuk yaşta öğrenmiş biriyim. Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası, evim, ailem. Bugün imzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak.  Şimdi hep birlikte arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere."

        MAAŞI BELLİ OLDU

        HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.

        Öte yandan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de sözleşmeden kaldırıldı.

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