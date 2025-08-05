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        Haberler Dünya ABD ile Brezilya arasında yargı krizi | Dış Haberler

        ABD ile Brezilya arasında yargı krizi

        Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro için ev hapsi kararı veren Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, Donald Trump yönetimi tarafından hedef alındı. Brezilyalı yüksek yargıç, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:45
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        Trump'tan Brezilyalı yüksek yargıca yaptırım!
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        ABD ile Brezilya arasında yargı krizine dönüşen gelişmelerde, Trump yönetimi Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes’i doğrudan hedef aldı. Bolsonaro yanlılarının 8 Ocak Kongre baskınını soruşturan Moraes’in, “ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı açıklandı.

        MORAES NE YAPTI, ABD NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

        Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmesi ve destekçileriyle birlikte anayasal düzeni tehdit ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturmalar son aylarda hız kazanmıştı. Bu süreçte Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes:

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        - Bolsonaro’ya ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi.

        - Sosyal medyada dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle bazı içerikleri yasakladı, hesaplara müdahale etti.

        - Telegram gibi platformlara geçici erişim engeli getirdi

        Bu kararlar, özellikle Donald Trump ve ABD’deki sağ çevrelerce “otoriterlik” olarak yorumlandı.

        TRUMP YÖNETİMİNDEN 4 KADEMELİ YAPTIRIM

        Trump yönetimi, bu kararların ardından Moraes ve ailesine yönelik şu yaptırımları devreye soktu:

        - Global Magnitsky Yasası kapsamında Moraes’in ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu.

        - ABD vatandaşlarının Moraes ile herhangi bir ticari faaliyette bulunması yasaklandı.

        - Moraes ve ailesinin ABD vizeleri iptal edildi.

        - Brezilya’dan ithal edilen bazı ürünlerde gümrük tarifesi %50’ye çıkarıldı.

        Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Moraes yargı bağımsızlığı kisvesi altında otoriterlik yapıyor. Bolsonaro’ya karşı yürütülen dava siyasidir” ifadelerini kullandı.

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        BREZİLYA’DAN TEPKİ: “EGEMENLİĞİMİZE MÜDAHALE”

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yaptırımları “uluslararası hukuk ve yargı bağımsızlığına açık saldırı” olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı ise ABD’ye nota verilmesini değerlendiriyor. Lula, "Bir ülkenin yargısına dışarıdan baskı kurulamaz. Bu, egemenlik ihlalidir" dedi.

        Öte yandan Yargıç de Moraes, "Görevimi sonuna kadar yerine getireceğim. ABD’nin baskısı beni durduramaz." açıklaması yaptı.

        ULUSLARARASI HUKUKTA YENİ GERİLİM ALANI

        Uzmanlara göre, yargıçlara yönelik bireysel yaptırımlar ilk defa bu ölçekte uygulanıyor. ABD’nin, yargı kararlarını “siyasi nitelikli” sayarak karşı önlemler alması, uluslararası hukuk açısından tartışmalı bir durum oluşturuyor. Brezilya’nın, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde ABD’ye karşı resmî şikayette bulunması da gündemde.

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