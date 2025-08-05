ABD ile Brezilya arasında yargı krizi

ABD ile Brezilya arasında yargı krizine dönüşen gelişmelerde, Trump yönetimi Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes’i doğrudan hedef aldı. Bolsonaro yanlılarının 8 Ocak Kongre baskınını soruşturan Moraes’in, “ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, seçim sonuçlarını tanımayı reddetmesi ve destekçileriyle birlikte anayasal düzeni tehdit ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturmalar son aylarda hız kazanmıştı. Bu süreçte Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes:

- Bolsonaro’ya ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi.

- Sosyal medyada dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle bazı içerikleri yasakladı, hesaplara müdahale etti.

- Telegram gibi platformlara geçici erişim engeli getirdi

Bu kararlar, özellikle Donald Trump ve ABD’deki sağ çevrelerce “otoriterlik” olarak yorumlandı.

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Trump yönetimi, bu kararların ardından Moraes ve ailesine yönelik şu yaptırımları devreye soktu:

- Global Magnitsky Yasası kapsamında Moraes’in ABD'deki tüm mal varlıkları donduruldu.

- ABD vatandaşlarının Moraes ile herhangi bir ticari faaliyette bulunması yasaklandı.

- Moraes ve ailesinin ABD vizeleri iptal edildi.

- Brezilya’dan ithal edilen bazı ürünlerde gümrük tarifesi %50’ye çıkarıldı.

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Moraes yargı bağımsızlığı kisvesi altında otoriterlik yapıyor. Bolsonaro’ya karşı yürütülen dava siyasidir” ifadelerini kullandı.

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BREZİLYA’DAN TEPKİ: “EGEMENLİĞİMİZE MÜDAHALE”

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, yaptırımları “uluslararası hukuk ve yargı bağımsızlığına açık saldırı” olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı ise ABD’ye nota verilmesini değerlendiriyor. Lula, "Bir ülkenin yargısına dışarıdan baskı kurulamaz. Bu, egemenlik ihlalidir" dedi.

Öte yandan Yargıç de Moraes, "Görevimi sonuna kadar yerine getireceğim. ABD’nin baskısı beni durduramaz." açıklaması yaptı.