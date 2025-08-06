Uçağa binecekler dikkat! Uçaklarda powerbank yasaklandı mı? THY VE Pegasus'tan powerbank açıklaması - Teknoloji Haberleri

Uçağa binecekler dikkat! Uçaklarda powerbank yasaklandı mı? THY VE Pegasus'tan powerbank açıklaması - Teknoloji Haberleri

İstanbul-Seul seferini yapan uçağın, bir powerbankin koltuk arasına düşmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul'a dönmesi, bu cihazların uçaklardaki kullanımını yeniden gündeme getirdi.

Olayın ardından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.

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Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.

THY’DEN AKILLI BAGAJ KARARI

Türk Hava Yolları da geçen hafta benzer bir adım atarak, lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurdu.

THY’den Akıllı bagaj kararı Haberi Görüntüle

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili