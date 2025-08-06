ABD Başkanı Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmesinin sonucuna göre Rusya'ya yaptırımlara karar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve bu müzakerelerden çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Donald Trump'tan Gazze açıklaması Haberi Görüntüle

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatarak, bu görüşmelerin sonucunu beklediğini söyledi.

Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların yüzde 100 olacağı iddiasına yanıt veren Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim ama bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın (çarşamba) Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

"SÜREÇ GÖRÜNENDEN DAHA KARMAŞIK"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, Hindistan-Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya kısa süre sonra ciddi yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.