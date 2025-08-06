Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı: İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yaklaştı. Oyuncu ve kulüple anlaşan Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı futbolcuyu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getiriyor
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Siyah-Beyazlılar bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.
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Sky Sport Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Beşiktaş, Leicester City'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile kulüp arasında karşılıklı anlaşma sağlandı.
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Wilfred Ndidi'nin Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi.
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Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen Ndidi 1 gol ve 5 asistlik yaptı.
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