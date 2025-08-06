Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı: İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yaklaştı. Oyuncu ve kulüple anlaşan Siyah-Beyazlılar, Nijeryalı futbolcuyu sağlık kontrolleri için İstanbul'a getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 12:12 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        • 2

          Siyah-Beyazlılar bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.

        • 3

          Sky Sport Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Beşiktaş, Leicester City'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile kulüp arasında karşılıklı anlaşma sağlandı.

        • 4

          Wilfred Ndidi'nin Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        • 5

          Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen Ndidi 1 gol ve 5 asistlik yaptı.

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının 80. yılı
        Hiroşima ve Nagazaki saldırılarının 80. yılı
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        'Ormanın 25 hayaleti'ne uydulu takip!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        Yargıtay’dan emsal “akıllı ilaç” kararı!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Aslı Baş davası sil baştan!
        Aslı Baş davası sil baştan!
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Hindistan'da heyelan: 100 kişi kayıp
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Pegasus'tan powerbank kararı
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Gökyüzünün gizli dili
        Gökyüzünün gizli dili
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Habertürk Anasayfa