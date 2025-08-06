Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında savunma ve çevre bakanlarının da bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında savunma ve çevre bakanlarının da bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden Gana'nın başkenti Akra'dan havalanan helikopter, Ashanti bölgesine gidiyordu.
Kazada, eski Tarım ve Gıda Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin, kaza öncesi radardan kaybolduğu ifade edildi.
*Fotoğraf: Gana Hava Kuvvetleri, temsilidir