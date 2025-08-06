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        Haberler Dünya Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti

        Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında savunma ve çevre bakanlarının da bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 18:22 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:50
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        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
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        Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında savunma ve çevre bakanlarının da bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.

        Yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden Gana'nın başkenti Akra'dan havalanan helikopter, Ashanti bölgesine gidiyordu.

        Kazada, eski Tarım ve Gıda Bakanı'nın da hayatını kaybettiği bildirildi.

        Helikopterin, kaza öncesi radardan kaybolduğu ifade edildi.

        *Fotoğraf: Gana Hava Kuvvetleri, temsilidir

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