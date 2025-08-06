Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini görüşmek için yarın kabinesini toplayacak | Dış Haberler

        Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini görüşmek için yarın kabinesini toplayacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 15:20 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun yarın akşam yerel saatle 18.00'de Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi.

        Toplantıda Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, bölgeye yönelik saldırı planlarının ele alınacağı ifade edildi.

        Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer askeri yetkililerin uyarısına rağmen Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği kaydedildi.

        Muhalif lider Gazze'nin tamamının işgaline karşı

        Öte yandan Netanyahu, ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ile bir araya gelerek Gazze'ye saldırı planları hakkında bilgilendirdi.

        Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Lapid, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin "kötü bir fikir olduğunu" söylediğini belirtti.

        REKLAM

        Gazze'nin tamamının işgalinin İsrail'e ağır bedeli olacağını dile getiren Lapid, İsraillilerin büyük çoğunluğunun böyle bir plana karşı olduğunu savundu.

        Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

        Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

        Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa