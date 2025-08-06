Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu toprakları nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

Anadolu toprakları tarihin akışını değiştiren devletlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser bizi tarihin en kadim noktalarına götürüyor. Hemen yanı başımızdaki Göbeklitepe'nin geçmişi, Mısır Piramitleri'nden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergide yurt dışından getirilen Marcus Aurelius heykeli önünde eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile fotoğraf çektirdi.

"KAZI ÇALIŞMALARIMIZIN SÜRESİNİ 12 AYA ÇIKARDIK"

Tarih ve kültür mirasımızı koruyup aktaracağız. Milletçe biz bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Arkeoloji çalışmalarımız Cumhuriyet ile ivme kazandı. Bayrak yarışını biz yürütüyoruz. Türkiye gerek toprak yüzeyi, gerek su altı keşiflerinden dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.

2023'te Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışması olan 'Geleceğe Miras Projesi'ni biz başlattık. 250'den fazla yerde kazı çalışması var. Kazı çalışmalarının süresini 12 aya çıkardık. 27 noktada devreye aldığımız gece müze ziyareti uygulaması ile misafirlerimiz sadece gündüz değil gece de muazzam bir tarihi yolculuğa çıkabiliyor. "MAZİYLE ATİYİ BULUŞTURAN ONLARCA ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK" Geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek bize nasip oldu. Türk varlığının izlerini Malazgirt'te sürmeye başladık. Maziyi atiyle buluşturan onlarca çalışmaya imza attık. Ülke çapındaki etkinliklerle tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya özen gösteriyoruz. Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz. 2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin ana vatana iade edilmesini sağladık. Bu eserlerin sonuncusu olan ve tam 65 yıl önce ülkemizden kaçırılan Marcus Aurelius bronz heykeli şu anda sizlerin ziyaretine açıktır. Türk arkeolojisinin öncü isimlerinden merhum Jale İnan Hocamız bu kıymetli parçanın bulunması için kolları sıvayan ilk isimdi. Eseri bulmak tabii ki yeterli olmadı. Getirilmesi için çok daha çetin bir mücadele verildi. Uzmanlarımız heykelin bize ait olduğunu ispatlamak için kaidesini santim santim ölçtüler, silikon kalıplarını çıkardılar, aynı bölgedeki diğer eserlerden numuneler topladılar. Sonunda bu eseri yeniden ülkemize kazandırdılar.

İstanbul Arkeoloji ve Ankara Resim Heykel Müzelerimizin bakım ve onarım çalışmalarını başarıyla nihayete erdirdik. Başkentimizin kangrene dönen CSO projesini, CSO Ada olarak hayata geçirdik. Bu dönüşümün bir sonraki durağı Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Bakanlığımız, gar, kültür ve sanatın iç içe olduğu güzel bir projeye imza atıyor. Projenin tamamlanmasıyla dünyanın göz bebeği İstanbul'un Anadolu yakası da önemli bir kültür ve sanat alanına sahip olacak. Böylelikle hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmetleri sürerken, kültür, sanat ve tarih de yeniden hayat bulacak." REKLAM