BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?

Son dönemde gündemi sarsan sahte kimlikle oluşturulmuş e-imza vakaları, bu yolla elde edilen sahte diploma olaylarına ilişkin önemli bir dosyayı açıyoruz.

Merak edilen bürün sorulara yanıt verecek şekilde sahte e-imza ve sahte diploma olaylarının seyri şöyle:

REKLAM advertisement1

İLK TESPİT 29 ŞUBAT 2024’TE

Alınan ihbar üzerine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kapsamlı bir inceleme başlattı.

Mart ayında yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcıya bilgi verilerek, yüz yüze kimlik ibrazı ile başvuru

alımı geçici olarak durduruldu. USOM'un yürütmüş olduğu siber güvenlik faaliyetleri kapsamında diploma sahteciliği satışına ilişkin 7 adet web sitesi tespit edildikten sonra delillerin toplanmasıyla birlikte erişimler engellendi.

REKLAM

SAHTE DİPLOMALAR TESPİT EDİLDİ

9 Ağustos 2024’te sahte diplomalara ilişkin USOM önemli bulgulara ulaştı. Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (ÖBS) şüpheli işlemler tespit edildi.

USOM’un incelemesi sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:

•⁠ ⁠Sahte kimlikle Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) üretildi

•⁠ ⁠ÖBS’ye yetkisiz erişim sağlandı.

•⁠ ⁠NES, sahte kimlikle Adana’daki ESHS bayisinden alındı

•⁠ ⁠Kimlik bilgileri doğru ancak fotoğraflar farklıydı.

USOM, tüm üniversitelere resmi yazı göndererek, tespit edilen 8 başlıkta log kayıtlarının incelenmesini ve şüpheli işlem tespiti durumunda adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasını istedi. ÜNİVERSİTELERİN TESPİTLERİ Üniversitelerden de ciddi veriler alındı. Ardından şu gelişmeler yaşandı: •⁠ ⁠Sahte diploma ve erişim vakalarına rastlandı. •⁠ ⁠2024 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. •⁠ ⁠BTK, tüm belgeleri savcılıkla paylaştı. LOG KAYITLARI VE TESPİTLERİN TAMAMLANMASI 10 Ekim 2024’te İncelemelerin tamamlanmasının ardından tüm e-imza sağlayıcılarına gönderilen resmi yazı ile yüz yüze kimlik ibrazı ve başvuru alımı kesin olarak durduruldu. REKLAM BTK RE’SEN DENETİM BAŞLATTI - Tüm ESHS’ler denetime alındı. •⁠ ⁠Sahte kimlikle üretilen 44 adet e-imza iptal edildi. KURUL KARARI BTK’nın aldığı kararla; •⁠ ⁠NES başvuru sahibinin adına kayıtlı tüm hatlara, işlem yapıldığı bilgisini içeren SMS

gönderilmesi zorunluluğu getirildi. •⁠ ⁠Sertifikalar, SMS’ten 6 saat sonra üretilebilecek hale getirildi. KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ •⁠ ⁠Başvuru sahiplerinin tüm mobil numaralarına SMS gönderilerek, adlarına düzenlenen NES’leri e-Devlet Kapısı’ndan kontrol edebilecekleri bildirildi. •⁠ Halihazırda toplam aktif NES sayısı 2.767.002. - Vatandaşlar sorgulama yapabilirler. e-Devlet üzerinden e-imza sorgulaması için: https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama BAKAN YARDIMCISI SAYAN HABERTÜRK’E KONUŞTU Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ortaya atılan iddialarla ilgili, “Öncelikle bugün yazılan bazı iddiaları büyük bir şaşkınlıkla okudum. Özellikle mezuniyetlerim ile ilgili yazılanları taraflı, art niyetli ve araştırmadan uzak buluyorum” dedi. Sayan iddiaları tek tek şu şekilde yalanladı: REKLAM DOKTORA KONUSU “20 Nisan 2016’da yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. fıkrasında yer alan hükme göre: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” diyor. Ancak aynı yönetmelik bir istisna da koyuyor.

Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden (20 Nisan 2016) önce birden fazla programda kayıtlı olan öğrenciler için bu düzenlemenin uygulanmayacağını belirtir. 2016 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik ile benim gibi bu tarihten önce doktorasına başlayan herkesin süreleri fiili olarak yeniden başlatıldı. Pandemi sürecinde verilen ek süreler de göz önüne alındığında, 2023 yılında yasal sürem bitmeden iki doktorayı da tamamladım. Bir çırpıda yazılmış gibi aktarılan doktora çalışmalarım yaklaşık 8 yıllık emeğin ürünü. Doğal olarak aynı anda iki doktora yapmak, gerekli şartlar taşınıyorsa mümkündü. Ve evet ikisini de en iyi şekilde tamamladım.” REKLAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra,İstanbul üniversitesi Biyomedikal mühendisliği bölümü yüksek lisansına mezun olur olmaz başladım ve tamamladım. MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Almanya’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 28. üniversitesinden kabul aldım. Münih Teknik üniversitesi gerçekten eğitim kalitesiyle de öne çıkıyor ve özellikle Elektronik mühendisliği haberleşme mühendisliği bölümü öne çıkıyor. Haberleşme mühendiliği diplomamı TUM’dan aldım.

ÖZEL SEKTÖR DENEYİMİ Sonrasında ise yine özgeçmişimde yazan ama nedense gündeme alınmayan özel sektör serüvenim başladı. Yani Almanya’nın önde gelen şirketleri ve Amerika’da silikon vadisindeki çip üretimi ve cep telefonu üretimi ile ilgili alanlar. Bu arada tamamlayamadığım için CV’de görünmeyen ve araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olarak Osnabrück Üniversitesinde bulundum. Elbette memleketine aşık her insan gibi ben de bu topraklara hizmet etmek için dönmek zorundaydım. Geri dönüşümün ardından da İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktoramı 2008’de başarıyla tamamladım. REKLAM BAU HUKUK VE DOKTORA Akabinde tekrar sınava girerek Hukuk Fakültesini kazandım ve yine başarı ile Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültesini tamamladım (2015). Bu mezuniyetimin akabinde de bu alanda doktoraya başladım. Ancak 2016 yılından önce başladığım diğer doktoram gibi (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı) yoğun çalışma temposu dolayısıyla yasal sürem sona ermeden mezun olabildim. (2023) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Kendi adıma olan web sitesinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden alınan mezuniyetlerimin silindiği yazılıyor ki tamamen yalan!

Bakanlığımıza ait web sitesinden alınan bu bilgi hali hazırda orada durmaya devam ediyor. Saklayacak ya da çekinilecek bir husus olsa bunu Bakanlığımızda bulunan özgeçmişime kamuya açık olarak neden ekleyeyim? Sınavsız ikinci üniversite giriş hakkımı kullanarak başladığım Anadolu üniversitesi bölümlerimi lisans tamamlama haklarımı da kullanarak arada boşluk bırakmadan Anadolu Üniversitesi bölümlerinden son olarak da İngilizce Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldum. İşin gerçeği 2. Üniversite kapsamında sınavız başlanılan bir bölümün “NASIL?” şeklinde sorgulanmasına çok şaşırdım. Özellikle de mühendislik öğrencilerine üniversiteye başlar başlamaz ikinci üniversite imkanını kullanmalarını ve kendilerini çok yönlü yetiştirmeleri konusunda hep örnek olmak istedim. REKLAM Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim. Hiçbir zaman "Bu kadarı yeter" de demedim. Birileri iftira atacak diye, bu saatten sonra bu duruşumu ve hevesimi değiştiremem. "OKUMAYA DEVAM" Sayan sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca burada belirtmiş olayım. Okumaya ve eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim!

Beni tanıyan herkes okuma ve kendini geliştirme hususunda ne kadar hassas birisi olduğumu bilir. Özellikle yakın çalışma ekibimde de multi-disipliner anlayışla çalışan, birden fazla alanda mezuniyeti olan birçok mesai arkadaşım vardır. Umarım iftira atan arkadaşlara bu açıklamam yeterli gelir.”