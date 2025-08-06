Faladdin'in ifadesi Habertürk'te: Milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen "kara para aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Hakimlik sorgusunda “falcılara inanmam” diyen Taşdelen’in emniyetteki gözaltı süresi boyunca verdiği 34 sayfalık ifadesine HABERTÜRK ulaştı.

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İşletme Fakültesi mezunu ve aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu söyleyen Taşdelen, yurt dışında yaşadığı dönemde kurumsal bir şirkette yöneticilik yaptığını anlattı.

Taşdelen, 2005 ile 2013 yılları arasında yurt dışında Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur'da çalıştığını söyleyerek, “2018 yılında Türkiye'ye geldim. İlk olarak eski ismi ile Vision olan yazılım şirketini 2020 yılında kurdum. Birçok uygulama üreten bir uygulama stüdyosudur. Toplam 5 adet uygulama ürettik. Faladdin ve Binnaz isimli uygulamalar teknik olarak bizim yazılımını yaptığımız uygulamalardır. Bu uygulamaların sahibi değildir, yazılım geliştiricisidir. Bu uygulamaların sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 2 farklı şirkettir. Bu şirketin isimleri Number 30 ve Number 33'dür. Bu şirketlerin sahibi de bizzat benim.” dedi.

REKLAM REKLAM “GAYRİMENKULÜM YOK” DEDİ, ARAÇLAR SAYMAKLA BİTMEDİ Ödeme kuruluşlarından toplam 445 bin dolar parası olduğunu söyleyen Taşdelen, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmadığını anlattı. Taşdelen, araçları için 2018 model lüks marka motosikleti 350 bin TL’ye, 1991 model jip model aracı o dönem 250 bin TL’ye aldığını söyledi. Lüks model otomobilini 2 milyon 650 bin TL’ye, 6 metre 50 cm uzunluğundaki teknesini 2019’da 300 bin TL’ye aldığını anlatırlen bir adet jetski olarak tabi edilen deniz motosikleti olduğunu ve 1 sene önce 400 bin TL’ye aldığını da kaydetti. Arkadaşının üzerine kayıtlı aracı da yine kendisinin aldığını söyledi. YAZILIM, TEKSTİL VE KOZMETİK ŞİRKETLERİ AÇTI Sahibi olduğu şirketlerden ise Arteria Yazılım Anonim Şirketi’nin 2019 yılında kurduğunu anlatan Taşdelen, “Vision isimli şirketle aynı şirkettir, unvan değişimi olmuştur. Bu şirketin faaliyet alanı yazılım ve uygulama geliştirmedir. Bu şirketin bir bankada hesabı vardır. Bu şirketin hesaplarını şirketin muhasebe finans departmanı yönetmektedir. Bu yönetim benim kontrolümdedir. Yani 2 şirkette toplam 46 kişi çalışır. Şirket üzerine taşınır ve taşınmaz mal varlığı yoktur. Noisia Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ni 2022 yılında kurdum. Faaliyet alanı tekstil ve giyim üzerinedir. Yine bir bankada 1 hesabı vardır. Bu şirketin hesaplarını şirketin muhasebe ve finans departmanı yönetmektedir. Bu yönetim benim kontrolümdedir. Şirkette 2 kişi çalışır. 1 tanesi operasyonda getir, götür, lojistik üzerine diğeri de üretim takibi ve pazarlama üzerine çalışır. Şirket üzerine taşınır ve taşınmaz mal varlığı yoktur. Number 6 Kozmetik Anonim Şirketi bana aktiftir. Bu şirketi 2025 yılında kuruldu diye hatırlıyorum. Şirket aktif değildir. Bu şirketin kurulma amacı kozmetik ürünleri satmaktır. Banka hesabını ben yönetirim. Hesap açılışında hatırladığım kadarıyla minimum 65 bin TL ödeme vardır. Başkaca hareket yoktur. Şirkette çalışan yoktur, taşınır taşınmaz mal varlığı yoktur.”

REKLAM “BİNNAZ VE FALADDİN EĞLENCE UYGULAMASI” Faladdin ve Binnaz ile ilgili sorulara ise şu şekilde yanıt verdi: Faladdin ve Binnaz isimli siteler Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Number 30 (Binnaz) ve Number 33 (Faladdin) isimli şirketlere aittir. Bu uygulamaların ve sitenin kuruluş amacı ‘eğlence amaçlı uygulamalar’ yapmaktır. Bu site ve uygulamalardan belirtmiş olduğum şirketler kazanç elde ediyorlar. Bu uygulamaların yazılımını Türkiye'deki Arteria yazılım ve Arteria teknoloji yaptı. Domain Birleşik Arap Emirlikleri’ndedir." Binnaz isimli web sitesine erişim sağlandığında, "Kendini Keşfetme Yolculuğunuz İçin Harekete Geçin”, “Binnaz'da Neler Var” ve "Yaşam Koçu, Nefes Koçu, Teta Şifası, Enerji Terapisti, Reiki Uzman, Yoga Eğitmeni, Kanallar ve Daha Fazlası" şeklinde seçeneklerin olduğu belirtildi. “Binnaz’da neler var” başlığı altındaki seçenekler vermiş olduğunuz hizmetler mi? Bu hizmetlerin karşılında herhangi bir gelir elde ediyor musunuz? Bu hizmetler gerçek uzmanlar tarafından mı verilmektedir?” şeklinde sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Binnaz uygulamasının web sitesinde bahsedildiği gibi yoga, fitness, nefes koçluğu gibi iyi yaşam konusunda hizmet veren kişileri bu konularda hizmet almak isteyen kişileri bir araya getiren bir platformdur. Bu sitelerin gelirini Number 30 isimli şirket elde etmektedir. Arteria yazılım da bu platformun yazılımı yaptığından kaynaklı yazılım hizmetine karşılık bir bedel alıyor. Bu hizmetler gerçek uzmanlar tarafından verilmektedir. Uzmanlar sitede yaratmış oldukları profillerle bu hizmeti vermektedir. Hizmet veren kullanıcılarla herhangi bir iş akdimiz yoktur, kullanıcı sözleşmesi vardır. Sitede yapay zeka desteği bulunan profillerde vardır.”

REKLAM BİNNAZ’IN ÖDEMELERİ PAPARA’DAN Sitedeki “Danışman olmak ister misiniz?” linki üzerinden danışmanlarla nasıl irtibat kurulduğu, nasıl kazanç sağladıkları soruldu. Bunun üzerine danışmanlık hizmeti vermek isteyen kişilerin bu link üzerinden ekibiyle irtibata geçtiğini söyleyen Sertaç Taşdelen, “Danışman olmak isteyenler bizim bu hizmeti veren departmanımızla iletişimi sağlayıp ilgili sertifikaları ibraz ederek tarafımıza iletirler. Daha sonra sertifikaların denetimi sağlanır ve profil oluşturulur. Danışman olan kişiler ile aramızda bir iş akdimiz bulunmamaktadır. Danışman gelir elde etmektedir, kazanç konusunda şirketin belirlemiş olduğu bir skala mevcuttur. Danışman bu hizmet karşılığında %30 kazancını alır. Danışman bu ücreti bir finans kuruluşunda kurmuş olduğu ortak bir havuzdan çeker.” dedi. “BİNNAZ, FAL DEĞİL DERTLEŞME UYGULAMASIDIR” Binnaz isimli sitedeki "Cevabını içten içe biliyorsun! Kartlarını seç!" şeklinde bilgi verildiği, seçenekler arasında da "Kahve, Tarot, Katina, El, İskambil, Rüya, Durugörü" katogorilerinde sayılamayacak kadar çok yorumcunun olduğu belirtilerek “kredi” olarak adlandırılan sanal para karşılığında fal bakıldığı belirtilerek bu hizmetleri gerçek uzmanların verip vermediği de emniyet sorularının arasındaydı.

Taşdelen buradaki insanların gerçek insanlar olduğunu belirterek, “Hizmet veren kişiler ile ve hizmet alanlar yapmış olduğumuz kullanıcı sözleşmelerinde bu görüşmelerin tamamen sohbet ve eğlence amaçlı olduğu, gelecekten haber vermediği, yapılan görüşmelerden 'Binnaz' uygulamasının sorumlu olmadığı belirtilmiştir. Fal hizmeti değildir. Sohbet amaçlı dertleşme ve eğlence amaçlıdır, gelecekten haber vermez” dedi. Doğal taş olduğu iddia edilen taşlardan yapılan bileklik ve kolyelerin satıldığı siteye Binnaz sitesi üzerinden yönlendirme olduğu da sorguda konuşuldu. Taşdelen sitenin kendisine ait olduğunu ancak aktif olmadığını söyledi. REKLAM “FALADDİN SAKIZ FALININ DİJİTAL VERSİYONUDUR” Faladdin ile ilgili ise emniyette “Sohbet (Canlı), Kahve Falı, Niyetime İç, Kurşun Dökme, Tarot Falı, Lamba Cini Ile Sohbet (Canlı), Rüya Yorumu, Lamba Cini Kehanet, El Falı, Astroloji, Doğum Haritası, Günlük Aşk Uyumu, Biyoritim, Ay Takvimi, Günlük Motivasyon, Faladdin Social, Faladdin Oyun” gibi sekmelerin ne olduğu ve ne tür gelirler elde edildiği soruldu. Taşdelen burada gerçek uzmanların olmadığını belirterek, “Bu sayılan hizmetlerin tamamı yapay zeka tarafından üretilmiş, eğlence amaçlıdır, herhangi bir insan eli değmemiştir. Şuanda günümüzde kullandığımız ChatGPT bir algoritmadır. Bir nevi falım sakızının dijital versiyonudur, kullancılar ödeme yapmazlar. Sadece bir reklam izlerler” dedi.

HESAP HAREKETLERİ SORULDU 2017 yılında banka hesabındaki toplam para giriş- çıkışının 828 bin 692 TL, 2024 yılında 53 milyon bin 91 TL, 2025 yılında ise 23 milyon 349 bin 967 TL olduğu, 9 yıllık periyotta da rakamın arttığı tablo gösterildi. Taşdelen de şahsi kullanımı olduğunu belirterek, “Bunlar benim evvela şahsi yapmış olduğum giderlerim ve almış satmış olduğum araçlarla alakalı yapılmış olan transferlerdir. Bu transferlerin bir kısmı yatırım hesaplarına göndermiş olduğum tutarlardır. Gelen paralardan da şirketten bana ödenmiş huzur hakkı ve maaşlardır.” Para yatırma ve çekme işlemlerine bakıldığında ise son 5 yıldır sadece para çekildiği yatırma işlemi yapılmadığı kaydedildi. 2017 yılında para yatırma-çekme işleminin genel toplamı 29 bin 533 gönürken, 2024 yılında sadece çekme işlemi yaptığı bu rakamın 3 milyon 308 bin 796 TL olduğu, 2025 yılında aynı işlemin 470 bin 276 TL olduğu kaydedildi. Bu tabloya ise “Şahsi ihtiyaçlarım için çektiğim para” açıklamasını yaptı. REKLAM KENDİ ŞİRKETİNDEN HUZUR HAKKI ALDIĞINI SÖYLEDİ Sertaç Taşdelen’in yurt dışındaki hesabından yurt içindeki hesabına toplamda 3 milyon 995 bin 301 TL toplam para giriş çıkışı, Arteria Teknoloji A.Ş. hesaplarından ise 2025’te toplamda 15 milyon 26 bin 361 TL olduğu ve bu rakamın 2024 yılında ise 36 milyon 790 bin 819 TL olduğu belirtilen tabloya cevaben de, “Tabloda görüldüğü üzere Arteria Teknoloji A.Ş. vermiş olduğu yazılım hizmetine istinaden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Number 30 ve Number 33'e hizmet faturası kesmektedir. Bu faturanın karşılığı tabloda görüldüğü yurt dışından para girişi olmuştur. Oturumum olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şahsi hesabımdan Türkiye'deki şahsı hesabıma kullanmak için gönderdiğim bedellerdir.”şeklinde konuştu. Sertaç Taşdelen’in şahsi hesabına Arteria Teknoloji ve Arteria Yazılım Şirketi'ne ait banka hesaplarından 2020’den bu yana gönderilen toplam 18 milyon 460 bin 941 TL soruldu. Kendi şirketinden kendi hesabına ödediği huzur hakkı olduğunu söyledi.

REKLAM ANNESİYLE ARASINDAKİ PARA TRANSFERİ DİKKAT ÇEKTİ Annesi Binnaz Gündoğan’ın hesaplarından Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına 2017-2025 yılları arasında toplamda 16 milyon 895 bin 773 TL geldiği, Sertaç Taşdelen’in ise annesine ait 2020 yılında toplamda 586 bin 700 TL gönderildiği ve 2025 yılında 285 bin 850 TL gönderildiği belirterek paranın kaynağı ve gönderme amaçları soruldu. Annesinin kendisine destek olduğunu söyleyen Taşdelen, “Annem 75 yaşında Eczacı, Ankara ilinde gayrimenkulleri olan bir kişidir. Annemin finansal yatırımlar ile ilgili bir bilgisi olmadığından dolayı bu parayı değerlendirmem amacıyla oğluna göndermiştir. Benim de göndermiş olduğum para anneme vermiş olduğum harçlık ve destektir.” dedi. 400 BİN DOLARIN SAHİBİ ÜNLÜ ASTROLOG CAN AYDOĞMUŞ ÇIKTI El konulan telefon ve tablet incelemesinde şüpheli görülen “WhatsApp” yazışmaları da sorguda sorulanlar arasındaydı. 2023 yılında gerçekleşen 400 bin dolarlık para transferi üzerine yapılan sohbetin içeriği soruldu. Konuşmanın şirketinin finans ve muhasebe sorumlusuyla yapıldığını söyleyen Taşdelen, “Konuşmada geçen 400 bin dolar para Can Aydoğmuş’un Binnaz uygulamasında verdiği danışmanlık hizmetlerinde 3-4 yıllık birikmiş parasıdır. Biz de bu durum hakkında kendisiyle konuşarak bu kadar büyük bir tutarı hesabımızda tutmak istemediğimizi belirtip parayı kendisine gönderdik.” dedi.

REKLAM YAZIŞMALARDA DİKKAT ÇEKENLER SORULDU Türkiye’den açtığı kripto hesabı değerlendiğinde cüzdandaki parayı Birleşik Arap Emirlikleri’nden çekip oradaki hesabında değerlendirirse hukuken Türkiye’de bir olumsuzluk yaşayıp yaşamayacağına ilişkin bir kişinin bilgisine danıştığı görülen yazışmalar da yine Sertaç Taşdelen’e sorulan sorular arasındaydı. Taşdelen arkadaşının kripto konusunda bilgi sahibi olduğu için yasal çerçevede neler olabileceğini konuştuklarını söyledi. Başka bir yazışmasında ise Ticaret Bakanlığı’nın Binnaz ve Faladdin uygulamalarına açtığı soruşturmaya avukatlar aracılığıyla verdikleri cevaplar üzerinden sohbet edildiği görülen Taşdelen’in soruşturma yürüten savcıyla tanışmak istediği, arkadaş olarak durumu anlatmanın doğru olacağını, para vermenin yanlış olduğunu yazması dikkat çekti. “FAL DEĞİL MASUM MASUM EĞLENCE UYGULAMASI” Taşdelen ifadesinin devamında "Yazışmalardan da görüldüğü üzere amacımız yurt dışı para transferlerini suiistimal etmek değil, aksine tüm işlemleri mevzuat çerçevesinde yapmaktır" diyerek, “Ben Bilkent işletme mezunu, Jandarma Okullar Komutanlığı 1.si, vatansever, yurt dışından Türkiye’ye gelme kararı vermiş, pusulası inavosyan, teknoloji ve girişimcilik olan bir kişiyim. Bahsi geçen uygulamalar bizim uygulama ve girişim stüdyosu gibi çalışan şirketimizin ürünlerinden ikisidir. Teknik yazılımını yapmış olduğumuz bu uygulamalar sadece eğlence amaçlıdır. Kesinlikle gelecekten haber verme, fal gibi amaçlar taşımamaktadır. Bu kullanıcı sözleşmesinde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. İçerikler yapay zeka tarafından üretilen ve rastgele gönderilen çok masum bir eğlencedir.” ifadelerini kullandı.