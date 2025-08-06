Dominik Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic'e Premier Lig'den West Ham United'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Yeni sezona kısa bir süre kala Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e talip çıktı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Michael Zetterer'in alternatifi olarak Dominik Livakovic'e teklif götürebileceği iddia edildi.
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Sky Sport'un haberine göre İngiliz temsilcisi, Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer için resmi teklif yaptı. Zetterer'e yapılan teklif kabul edilmezse West Ham, Livakovic'e yönelecek.
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30 yaşındaki kaleci için henüz resmi bir girişim olmasa da West Ham'ın alternatifler arasında Livakovic'i de değerlendirdiği ifade ediliyor.
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Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu.
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30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.
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