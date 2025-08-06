Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş (45) tarafından boğazı bıçakla kesilen Saliha Akkaş (40) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre korkunç olay sonrası kendisini asarak intihar eden Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı.

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Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçakla yaralayıp, ardından kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi. TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI TBMM Başkanlığı, eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı. TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın, eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." SESSİZ OTURMA EYLEMİ Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen TBMM personeli Saliha Akkaş Meclis’te anıldı. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. TBMM personeli Saliha Akkaş, Çankaya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akkaş için Meclis’te anma programı düzenlendi. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI Saliha Akkaş’ın annesi, kardeşi ve yakınları ile TBMM'deki iş arkadaşları, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Saliha Akkaş'ın annesi ve kardeşi, gözyaşlarını tutamadı. Ağıt yakarak gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl’e götürüldü. Salih Akkaş’ın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ankara Pursaklar Saray Mezarlığı’nda toprağa verildi. BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ Saliha Akkaş'ın komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, Saliha Akkaş'ın olay sırasındaki çığlıklarına şahit olduğunu söyleyerek, "Balkondan sesler geldi; 'imdat, polis, ambulans' diye. Balkona düşmüş zaten. Sonra polis, ambulans falan geldi, müdahale ettiler. Kalp masajı yapıldı. 37 yerinden bıçaklamış. Çok kötüydü, kanlar içindeydi. Kötü bir durum. Bitmiyor, hiç bitmiyor, hiçbir şekilde bitmiyor. Kadın bize geliyordu, sürekli alışveriş yapıyordu. Adam da işsiz diye duymuştuk. Boşanma aşamasındaymış. Adam zaten o gün bizden alışveriş yapmıştı, sigara sormuştu" dedi.