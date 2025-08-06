Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı! Kocası boğazından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı! Kocası boğazından bıçakladı!

        Kadın cinayetleri kâbusuna bir yenisi daha eklendi. Başkentte boşanma aşamasındaki kocası Salih Akkaş tarafından boğazından bıçaklanan Saliha Akkaş, hayatını kaybetti. Vahşet kurbanı kadının, TBMM personeli olduğu öğrenildi. Meclis Başkanlığı taziye mesajı yayınlarken, mesai arkadaşları da TBMM'de sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Öte yandan Saliha Akkaş'ın komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, Saliha Akkaş'ın olay sırasındaki çığlıklarına şahit olduğunu söyleyerek, "Balkondan sesler geldi; 'imdat, polis, ambulans' diye. Balkona düşmüş zaten. Sonra polis, ambulans falan geldi, müdahale ettiler" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş (45) tarafından boğazı bıçakla kesilen Saliha Akkaş (40) hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay sonrası kendisini asarak intihar eden Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı.

        REKLAM

        Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Salih Akkaş, tartışma sırasında eşini boğazından bıçakla yaralayıp, ardından kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

        TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

        TBMM Başkanlığı, eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı.

        TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın, eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

        SESSİZ OTURMA EYLEMİ

        Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen TBMM personeli Saliha Akkaş Meclis’te anıldı. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

        TBMM personeli Saliha Akkaş, Çankaya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akkaş için Meclis’te anma programı düzenlendi. Çalışma arkadaşları ve bazı milletvekilleri Akkaş için Halkla İlişkiler Binası önündeki merdivenlerde bir dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

        ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI

        Saliha Akkaş’ın annesi, kardeşi ve yakınları ile TBMM'deki iş arkadaşları, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Saliha Akkaş'ın annesi ve kardeşi, gözyaşlarını tutamadı. Ağıt yakarak gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl’e götürüldü. Salih Akkaş’ın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ankara Pursaklar Saray Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

        Saliha Akkaş'ın komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, Saliha Akkaş'ın olay sırasındaki çığlıklarına şahit olduğunu söyleyerek, "Balkondan sesler geldi; 'imdat, polis, ambulans' diye. Balkona düşmüş zaten. Sonra polis, ambulans falan geldi, müdahale ettiler. Kalp masajı yapıldı. 37 yerinden bıçaklamış. Çok kötüydü, kanlar içindeydi. Kötü bir durum. Bitmiyor, hiç bitmiyor, hiçbir şekilde bitmiyor. Kadın bize geliyordu, sürekli alışveriş yapıyordu. Adam da işsiz diye duymuştuk. Boşanma aşamasındaymış. Adam zaten o gün bizden alışveriş yapmıştı, sigara sormuştu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Saliha Akkaş
        #son dakika
        #Salih Akkaş
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        Tavuk döner iddianamesinde 2 kişi için 8 yıl hapis talebi
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Çin'de chikungunya endişesi! ABD'den seyahat uyarısı geldi
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        Süreç komisyonunda ara formül önerisi
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa