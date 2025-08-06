Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'a konuk oldu. Temsilcimiz mücadeleden 2-1 mağlup olarak ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekib Quinten Timber'ın 19. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ise 41. dakikada Youssef En-Nesyri'yle bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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İkinci yarıda ise Sofyan Amrabat sahneye çıktı. Faslı futbolcu, 86. dakikada skora dengeyi getiren golü attı: 1-1. Mücadelenin 90+1. dakikasında Hadj-Moussa, takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-1 sona erdi.

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

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ARCHIE BROWN İLK 11'DE BAŞLADI Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu. Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

FENERBAHÇELİLER TRİBÜNLERİ DOLDURDU Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. REKLAM Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN İSRAİL'E TEPKİ Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı. İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı. 19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-0, REKLAM

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi. 45+2. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına Steijn geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. Müsabakanın ilk yarısı Feyenoord'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 73. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diarra'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Wellenreuther'de kaldı. 86. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Brown'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ahmedhodzic'in uzaklaştırmak istediği top Amrabat'ın önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Amrabat, rakibine rağmen sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 90+1. dakikada Bos'un sol iç kulvardan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının sağından kafayla vuran Moussa, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma, 2-1 sona erdi. Stat: De Kuip Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (İsveç) Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba (Dk. 77 Read), Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Hwang (Dk. 84 Targhalline), Timber (Dk. 62 Diarra), Moussa, Sauer (Dk. 61 Valente), Ueda (Dk. 77 Tengstedt) Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred (Dk. 77 Bartuğ Elmaz), Amrabat, Oğuz Aydın (Dk. 58 Duran), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Semedo), En-Nesyri (Dk. 84 Cenk Tosun) Goller: Dk. 19 Timber, 90+1 Moussa (Feyenoord), Dk. 86 Amrabat (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 83 Bos, Dk. 90+5 Targhalline (Feyenoord)