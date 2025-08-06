1 Haziran'da düzenlenen Polonya cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Karol Nawrocki, 6 Ağustos'ta yemin ederek görevine başladı.

Uzun bir siyasi geçmişe sahip olmayan Nawrocki, Avrupa'da muhafazakar politikaları benimseyen siyasetçiler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (MAGA) politikasını olumlu bulan Nawrocki, Trump gibi geleneksel ve dini değerlere daha fazla vurgu yaparken, sık sık düzensiz göç tehlikesine değiniyor.

Nawrocki ayrıca, ABD ile Polonya arasındaki ittifakı destekleyeceğini de dile getiriyor.

President Donald J. Trump welcomes Polish presidential candidate Karol Nawrocki to the Oval Office 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/EzjPgygMxI — The White House (@WhiteHouse) May 2, 2025

Nawrocki, adaylık sürecinde ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı, seçim sürecinde Trump'tan ilhamla slogan olarak "Önce Polonya" ifadesini tercih etmişti.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı, siyasi duruşunun yanı sıra farklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor.

Tarih alanında doktora sahibi olan Nawrocki'nin Rusya'ya olan bakışı da akademik birikiminden etkilenmiş.

Le Monde'un haberine göre; Polonya'daki Sovyetler Birliği etkisi üzerinde çalışmaları bulunan Nawrocki'nin Rusya'ya bakışı da bu çalışmalarıyla bağlantılı olarak pek olumlu değil.

Kendisi gibi muhafazakar politikaları benimseyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın aksine, Nawrocki, Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceğini belirtmişti. Ancak Nawrocki, Ukrayna'nın Polonya'nın yardımlarına karşı yeterli minnettarlığı göstermediğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Nawrocki ile telefonda görüşmüş ve görüşmenin iyi geçtiğini belirtmişti. Siyasi ve akademik yaşamının yanı sıra Nawrocki spor ile daima iç içe olmuş. İngiliz futbol kulübü Chelsea'ye duygusal bağlılık duyan Nawrocki'nin göğsünde bir Chelsea dövmesi bulunduğu söyleniyor. Futbolla beraber, boksa da merak salan Karol Nawrocki bu sporu amatör düzeyde yaparken, antrenmanlardan videolar da paylaşıyor. Futbola olan bağlılığını tribünlere taşıyan Nawrocki'nin, Polonyalı Lechia Gdańsk futbol kulübüne destek veren "Özgür Şehrin Holiganları" isimli taraftar grubunun fanatik bir üyesi olduğu biliniyor.