Başına sopayla vurulan Poyraz, 14 gün sonra hayatını kaybetti

Aydın'daki olay, 23 Temmuz'da Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridi üzerinde bulunan bir sitede P.G. ile Poyraz Basnak arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, P.G., Poyraz Basnak ile arkadaşı O.A'yı yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. (18) ile Basnak ve O.A'yı otomobil ile takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G., Basnak ve O.A.'ya saldırdı. Almanya'dan ailesiyle birlikte tatil için bir süre önce Didim'e geldiği öğrenilen Basnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabet etmesi sonucu yaralanıp, yere yığıldı. İki arkadaş, O.A.'yı da darbettikten sonra tekrar otomobile binip, uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Poyraz Basnak, ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Basnak’ın, buradan da ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Poyraz Basnak, 14 gün sonra bugün hayatını kaybetti.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI Öte yandan, aynı gün jandarmanın yaptığı çalışmayla S.A.G gözaltına alındı. İzmir'de yakalanan diğer şüpheli P.G. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.