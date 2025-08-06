Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Görüşmenin verimli geçtiğini bildiren Trump, Rusya ile büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

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ABD Başkanı, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Donald Trump, görüşmeyle ilgili Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı "Herkes bu savaşın bitmesi konusunda hemfikir. Gelecek gün ve haftalarda buna yönelik çalışacağız." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR GELİŞME OLARAK ADLANDIRMIYORUM"

ABD Başkanı Trump daha sonra Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Donald Trump; bir basın mensubunun, Putin'in taviz verip vermediğine ve bugünkü büyük gelişmenin ne olduğuna ilişkin sorusuna "Büyük bir gelişme olarak adlandırmıyorum." diye yanıt verirken "Savaşı bitirmek için iyi bir şansımız var." şeklinde konuştu.

NYT'DEN ÖNEMLİ İDDİA

New York Times'ın 2 ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump Putin ile önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi planlıyor.

İlgili habere göre, ABD Başkanı bu isteğini Avrupalı liderlerle de paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Trump ile Putin'in bir araya gelip gelmeyeceğine dair net bir bilgi olmadığını, bu görüşmenin iki tarafından sağlayacağı ilerlemeye bağlı olduğunu bildirdi. Rubio, iki liderin önümüzdeki günlerde telefonda görüşebileceğini aktarırken, bu görüşmeye ilişkin bir gün ve saat belirlenmediğini söyledi. BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA Beyaz Saray, Rusların ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini, Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi. Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.

"RUSYA ATEŞKESE DAHA YAKIN GÖRÜNÜYOR" Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın ateşkese daha yakın göründüğünü ifade ederken "Bizi aldatmamaları önemli." şeklinde konuştu. Ukrayna lideri, Rusya'nın üzerindeki baskının işe yaradığını ifade etti. KREMLİN'DEN AÇIKLAMA Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." dedi. REKLAM Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı. Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir