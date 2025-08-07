Habertürk
        Jose Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!

        Jose Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynanan ilk maçın ardından düzenlenen ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 00:43 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:50
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        "Oyuna müdahalede zorlanıyor mu, kulübenin zenginliği açısından düşüncesi nedir?" sorusuna cevap veren Jose Mourinho, "Sorunuza farklı bir şekilde cevap vereyim. Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik. Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında üzüntü var ama aynı zamanda öz güven de var." dedi.

        "HAKEM BUGÜN HARİKAYDI"

        Maçın hakemi ile ilgili görüşlerini belirten deneyimli hoca, "Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı." ifadelerini kullandı.

        SOFYAN AMRABAT CEVABI

        Sofyan Amrabat'ın takımdan ayrılacağı iddiaları üzerine gelen soruya cevap veren Mourinho, "Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir." sözlerini sarf etti.

        "ÜZÜNTÜ DE VAR ÖZ GÜVEN DE"

        Kadıköy'de oynanacak rövanş ile ilgili de konuşan Mourinho, "Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Gelecek hafta kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz." dedi.

        "SAVAŞI KAYBETMEDİK"

        Açıklamalarına devam eden Mourinho "Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        "CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"

        Portekizli hoca son olarak, "Şimdiden; Kadıköy'e, İstanbul'a, cehenneme hoş geldiniz!" sözlerini sarf etti.

