Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi için Leicester City'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi transfer için kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlılar bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Ndidi'nin 7 Ağustos Perşembe sabah 05.00'de sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.
Ndidi 2017’den bu yana görev yaptığı Leicester City’de 303 maça çıkarken 18 gol, 22 asistle 40 gole katkısı verdi.
Geçtiğimiz sezon Ada ekibiyle 30 maçta forma giyen Ndidi 1 gol ve 5 asistlik yaptı.