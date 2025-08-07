Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Aydın'da üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu

        Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 07:07 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:07
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda saat 23.45 sıralarında iddiaya göre, silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ÖLÜ BULUNDU

        Bölgede arama yapan polis ekipleri, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gördü. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ŞÜPHELİ SEVGİLİ, GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan incelemede, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan (20) olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan’ın sevgilisi E.F. (19) gözaltına alındı.

        Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

