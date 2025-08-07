Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi'nde iddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C, 3'üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması nedeniyle 3'üncü kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba- kız, sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI KOÇ, KURTARILAMADI

Durumu ağır olan eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma C'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gençağa Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.