Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da asansör faciası! Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, asansörün halatının kopmasıyla kabinle 3'üncü kattan zemine düşen eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı Fatma C. ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 02:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 02:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi'nde iddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C, 3'üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

        Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması nedeniyle 3'üncü kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba- kız, sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ESKİ BELEDİYE BAŞKANI KOÇ, KURTARILAMADI

        Durumu ağır olan eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma C'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Gençağa Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sakarya
        #Akyazı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Habertürk Anasayfa