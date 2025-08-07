Habertürk
        Haberler Spor Transfer Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:18
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Beşiktaş Futbol Takımı'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul'a geldi.

        Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ndidi'yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

