        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Cuesta için pazarlıklar sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Cuesta için pazarlıklar sürüyor!

        Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Carlos Cuesta'ya Spartak Moskova talip oldu. Rus kulübü, sarı-kırmızılılarla pazarlıkları sürdürüyor.

        Giriş: 07.08.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:14
        • 1

          Galatasaray’da Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta için ayrılık ihtimali gündemde...

        • 2

          Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cuesta için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile masada.

        • 3

          G.SARAY TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞTI

          Spartak Moskova, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Rus ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu bedelinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray, bu teklife temkinli yaklaşıyor.

        • 4

          Sarı-kırmızılı yönetim, Cuesta'nın olası ayrılığında sadece opsiyonlu değil, zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil.

        • 5

          CUESTA'DAN RUSYA'YA YEŞİL IŞIK

          Galatasaray teknik heyetinin yeni sezon planlamasında Cuesta’yı düşünmediği ifade edilirken, oyuncunun da Spartak Moskova’ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

        • 6

          İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde Cuesta, kısa süre içinde Rusya’nın yolunu tutabilir.

        • 7

          Devre arasında Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı stoper, 9 maçta forma giydi ve 626 dakika sahada kaldı.

        • 8
