Galatasaray'da Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Carlos Cuesta'ya Spartak Moskova talip oldu. Rus kulübü, sarı-kırmızılılarla pazarlıkları sürdürüyor.
- 1
Galatasaray’da Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta için ayrılık ihtimali gündemde...
- 2
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cuesta için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile masada.
- 3
G.SARAY TEKLİFE TEMKİNLİ YAKLAŞTI
Spartak Moskova, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Rus ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu bedelinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray, bu teklife temkinli yaklaşıyor.
-
- 4
Sarı-kırmızılı yönetim, Cuesta'nın olası ayrılığında sadece opsiyonlu değil, zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil.
- 5
CUESTA'DAN RUSYA'YA YEŞİL IŞIK
Galatasaray teknik heyetinin yeni sezon planlamasında Cuesta’yı düşünmediği ifade edilirken, oyuncunun da Spartak Moskova’ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
- 6
İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde Cuesta, kısa süre içinde Rusya’nın yolunu tutabilir.
-
- 7
Devre arasında Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kolombiyalı stoper, 9 maçta forma giydi ve 626 dakika sahada kaldı.
- 8