ABD'nin Illinois eyaletinde bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı

ABD'nin Illinois eyaletinde, yapay zekanın terapi amaçlı kullanılması yasaklandı. Illinois Valisi JB Pritzker, psikoterapi hizmetlerinin sunulmasında yapay zeka sistemlerinin kullanımını yasaklayan yeni bir yasayı onayladı.

Illinois Valisi JB Pritzker, yapay zekanın ruh sağlığı hizmetleri sunumunda kullanılmasını yasaklayan ve vatandaşları potansiyel olarak zararlı tavsiyelerden korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını imzaladı.

Yasa ile birlikte yalnızca lisanslı profesyonel terapistler yapay zekayı terapi hizmeti için kullanılabilecek ve yapay zeka destekli sohbet robotlarının bağımsız bir terapist gibi davranması yasaklanacak.

Psikolojik Kaynaklar için Sağlık ve Denetim Yasası olarak bilinen yasa, yapay zeka sistemlerinin terapötik tedavi sunmasını veya klinik kararlar almasını yasaklıyor. Yasa, yapay zeka araçlarının planlama veya not alma gibi idari görevlerde kullanılmasına hala izin veriyor, ancak doğrudan hasta bakımı konusunda net bir sınır çiziyor.

10 BİN DOLARA KADAR CEZA Illinois Mali ve Mesleki Düzenleme Departmanı, bu yasayı ihlal ettiği tespit edilen şirketlerin veya kişilerin 10 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Washington Post'ta geçen Mayıs ayında yer alan bir haberde, yapay zeka destekli bir terapist robotunun konuştuğu kişiye, "bu haftayı atlatması için küçük bir doz metamfetamin" önerdiğini ifade edilmişti.

"YAPAY ZEKA TOPLUM VE EKONOMİNİN EN BÜYÜK SORUNU" Illinois'in attığı adımın ardından Florida Valisi Ron DeSantis de eyalet düzeyinde yapay zeka düzenlemelerinin yakında kendi eyaletinde de yürürlüğe gireceğini belirterek, yapay zekayı toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu "en büyük sorun" olarak nitelendirdi. DeSantis, Florida'nın önümüzdeki birkaç ay içinde kendi yapay zeka politikasını geliştireceğini söyledi.