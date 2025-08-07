Spor yazarları Feyenoord-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"KADIKÖY GECESİ ÇOK ATEŞLİ OLACAK"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Boşa atılmış bir ilk yarı. Feyenoord'un golüne kadar rakibin ayaklarına bakan, topun peşinden koşan, seyirci kalan bütün bir takım. Dakikalar ilerledikçe de güvenini kaybeden futbolcu grubu... Szymanski ile Mert şeffaf adam gibiler. Bir takım, bir maça ancak bu kadar "hazırlanamaz" isimli bir gösteri izliyoruz sanki. Maç öncesinde aklımızdan geçenlerle, seyrettiğimiz arasında gece-gündüz kadar fark var. Kadıköy gecesi çok ateşli olacak.
"OOSTERWOLDE'Yİ TAKDİR ETMEK LAZIM"
Ömer Üründül (Sabah): Bizim hiçbir takımımız, vasat Avrupa takımları karşısında favori değildir. Bunun da bana göre en önemli nedeni; her Avrupa takımının, yapılarına göre oturmuş bir sistemleri olması. Bir de tabii bize göre fiziki üstünlükleri.Şimdi gelelim genel görüşlerime... Oosterwolde'yi takdir etmek istiyorum. Ağır bir sakatlık geçirip bir sene futboldan uzak kalıp sezon başındaki bu fiziksel performans önemli. Skriniar iyi oynadı. Bir önemli konu var... Fred artık kesinlikle çok önemli oyuncu kimliğinde değil. Oğuz Aydın dün gece çok kötü oynadı. Herhalde bunun nedenini kendi biliyordur. Duran'ın zamana ihtiyacı var. Yeni gittiğin bir takımda uyum süreci için en zor görev yeri santrfordur. Bana göre iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin en iyi transferi Semedo'dur.
"TURU İSTANBUL'A BIRAKTI"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı. Mourinho'dan önce Semedo ve Duran sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti nihayet beraberlik golü geldi.Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.
"F.BAHÇE, FEYENOORD'U YENECEKTİR"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Feyenoord'a karşı ilk 45 dakikada beklenen Fenerbahçe sahada yoktu. Oyunu kendi sahasında kabul edip, rakibe gol pozisyonu vermedi. İşin hücum tarafında ise ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Sürekli uzun top atmak zorunda kaldık ve bunların hiçbiri olgun atağa dönmedi. Bu kadar rakibi geride kabul ettiğinizde tıpkı yediğimiz golde olduğu gibi, bir karambol sonucu ya da kendi oyuncumuza çarpan top sonucu golü kalenizde görebilirsiniz. Öyle de oldu ve mağlup duruma düştük. Oyunu götürmek niyetindeydi. Sonuç olarak 1-1'i bulduktan sonra yenilen gol moralleri bozsa da benim gördüğüm F.Bahçe bu Feyenoord'u İstanbul'da yenecektir.
