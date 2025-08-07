Habertürk
        Son dakika: Emine Özkaya'yı ve başka kişileri de öldürdü iddiası! Eskişehir'deki kadın cinayeti, seri katil şüphesine uzandı!

        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası! Evin tabanında kan izleri bulundu!

        Eskişehir'de 4 yıl önce Iraklı sevgilisi Sally Ali Challab-Abbood'u öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Iraklı Amjad Muhsin Muhammed'in seri katil olduğu ileri sürüldü. Buna göre katilin, 2018'de kaybolan Emine Özkaya ile birlikte başka kişileri de katlettiği iddia edildi. Olay ise Özkaya dosyasının tekrar açılması ve caninin eski evinde parkelerin altında bazı kişilere ait kan izlerinin bulunmasıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:02
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        İstanbul'da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Özkaya’nın Polonya’dan İstanbul’a geldiği, ardından Eskişehir’de bulunan Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed’in yanına gittiği, sevgilisinin evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre 2021'de Eskişehir’de Iraklı sevgilisini öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanan Muhsin Muhammed'in o zamanki evinde kan izlerini gösteren Luminol testi incelemesi yapıldı.

        Evin salonunda bulunan parkelerin değiştirildiği, yeni parkelerin altında ise yoğun kan izleri olduğu tespit edildi. Kan izlerinin 4 erkek 1 kadına ait olduğu da belirlendi. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumundaki incelemesi sürüyor.

        İstanbul’da 10 Ocak 2019'da polise giden F.Ö., yeğeninin 2 Aralık 2018 tarihinden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerinin o tarihte yaptığı çalışmasında yabancı hat kullandığı belirlenen 23 yaşındaki Emine Özkaya’ya ait bir iz bulunamadı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla bulunamayan kayıp müracaatların incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Emine Özkaya dosyası yeniden açıldı.

        ESKİŞEHİR'E GİTTİĞİ BELİRLENDİ

        Polis yaptığı incelemede Harran Üniversitesi öğrencisi olan Emine Özkaya’nın yüksek lisans için Polonya’ya gittiğini, 2 Aralık 2018'de saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye’ye geri döndüğünü belirledi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özkaya'nın geçmişe yönelik cep telefonu kayıtları ve banka hesap hareketlerini de incelemeye aldı. İncelemelerde Emine Özkaya’ya, Irak uyruklu Amjad Muhsin Muhammed tarafından uçak bileti parası gönderildiği, genç kadının İstanbul’a geldikten sonra otogara giderek bir otobüsle Eskişehir’e gittiği belirlendi. Özkaya’nın yol boyunca, başkalarına ait telefonlardan Amjad Muhsin Muhammed’i aradığı, otogarda buluşan ikilinin birlikte bir eve gittikleri tespit edildi.

        2021'DE IRAK UYRUKLU SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ

        Polisin yaptığı çalışmada Amjad Muhsin Muhammed’in 2021'de Irak uyruklu Sally Ali Challab-Abbood’u öldürdüğü, ardından baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda, Amjad Muhsin Muhammed’in genç kızı parçaladığı baltayı, satın aldığı mağazaya geri bıraktığı tespit edildi. Polisin balta üzerindeki incelemelerinde ise, genç kızın DNA örneklerinin bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın babasının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in ordusunda 2013 yılına kadar Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, bir patlamada yaralandıktan sonra ailesiyle Eskişehir’e yerleştiği ortaya çıkmıştı.

        ŞÜPHELİNİN OTURDUĞU EV TESPİT EDİLDİ

        Bu gelişmenin ardından, genç kızın cinayete kurban gitme ihtimali üzerinde duran polis, Amjad Muhsin Muhammed’in o tarihte Eskişehir’de oturduğu evi tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede salondaki parkelerin değiştirildiğini, o tarihten bu yana 3 kez el değiştiren evin sahiplerinin bu tadilattan haberinin olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine İstanbul Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tecrübeli polislerden oluşan özel bir ekip kuruldu.

        PARKELERİN ALTINDAKİ KAN İZLERİ LUMİNOL TESTLE İNCELENDİ

        Eskişehir’de bulunan evde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Evin salonundaki parkeler kaldırıldığında tabanda bazı izler bulunduğu görüldü. Bu nedenle kan izlerini gösteren Luminol test yapıldı. Test sonucunda Olay Yeri İnceleme ekipleri "Evin tabanı mezbaha gibi her yerde kan var" bilgisini İstanbul'a iletti. Bu gelişme üzerine parkelerin altında tespit edilen kan izleri incelemeye alındı. Evin tabanında 4 erkek ve 1 kadına ait DNA izleri bulundu. Ayrıca şüpheli Amjad Muhsin Muhammed’e ait bazı kan örneklerinin de bu evde olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede örneklerden bir erkeğin ve bir kadının kan bağı olduğu belirlendi.

        DNA ÖRNEKLERİ ADLİ TIP KURUMU'NDA

        DNA izlerinin aradan zaman geçtiği için hasar gördüğü tespit edilirken, örnekler Adli Tıp Kurumu tarafından incelemeye alındı. Çalışmaların bulunan yoğun kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için sürdüğü öğrenildi.

        KAYIP GENÇ KIZIN TELEFONUNDAN 'AMERİKA'YA GİDİYORUM' MESAJI

        İstanbul, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Emine Özkaya’nın Amjad Muhsin Muhammed’ın evine girdikten sonra saat 03.00 sıralarında telefonundan akrabalarına ve arkadaşlarına "Ben yasadışı yollarla Amerika’ya gidiyorum. Size daha sonra bilgi vereceğim." mesajı attığını belirledi. Şüpheli Muhammed'in o gece evden tek başına ayrıldığı ve Şanlıurfa’ya gittiği 3-4 gün burada kaldıktan sonra geri döndüğü, 1 hafta içinde de başka bir eve taşındığı öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından olayla ilgili 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Amjad Muhsin Muhammed’in kardeşi, Assat Monsin M.M., Emine Özkaya’nın eski sevgilisi ve onun arkadaşı bir kadın olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunda Emine Özkaya’nın kayboluşuyla ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Gözaltındaki Assat Monsin M.M.’nin Eskişehir’de 2021 yılında yaşanan cinayetin ardında da gözaltına alındığı, 6 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldığı bilgisi edinildi.

        ASIL ŞÜPHELİ BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Asaad Monsin M.M.(27) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler D.U.B. ( 33) ve E.A. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Eskişehir E-Tipi cezaevinde ifadesi alınan Amjad Muhsin Muhammed’in Emine Özkaya’yı öldürdüğü iddiasıyla tekrar tutuklandığı öğrenildi. Şüphelinin seri katil olma ihtimaline yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

        #Emine Özkaya
        #son dakika
        #Amjad Muhsin Muhammed
        #Son dakika haberler
