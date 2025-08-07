Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.970,54 %0,64
        DOLAR 40,6776 %0,09
        EURO 47,6264 %0,42
        GRAM ALTIN 4.429,90 %0,61
        FAİZ 39,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,89 %0,85
        BITCOIN 114.893,00 %-0,17
        GBP/TRY 54,4231 %0,21
        EUR/USD 1,1680 %0,17
        BRENT 67,40 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 7.242,91 %0,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da döner grevi sonrası kriz! Fiyatlar 10 euroyu aşabilir - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da döner grevi sonrası kriz! Fiyatlar 10 euroyu aşabilir

        Almanya'da en büyük döner üreticileri arasında yer alan Birtat'ta ücret anlaşmazlığının tırmanması üzerine çalışanlar grev kararı aldı. Sendika başlangıçta çalışan başına aylık 375 euro zam, uzun vadede 3000 euroluk bir başlangıç ücreti ve şeffaf bir maaş sistemi talep ediyor. Alman medyasına göre grev kararı uzarsa büfelerin döner arzı tehlikeye girebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da döner krizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meat World SE'nin bünyesindeki Birtat, Almanya'nın en büyük döner üreticilerinden biri olup binlerce büfeye tedarik sağlıyor.

        Şirketin açıklamasına göre ürünleri her ay 13 milyondan fazla tüketiciye ulaşırken, Murr'daki fabrikasında dana, tavuk ve sığır etinden ürettiği dondurulmuş ürünleri Almanya'ya dağıtıyor. Meat World, yıllık yaklaşık 200 milyon euro ciro elde ediyor.

        "ÇALIŞANLARA 375 EURO ZAM, 3000 EURO GİRİŞ ÜCRETİ"

        Ancak aylardır müzakere masasında çıkmaz yaşanırken; yaklaşık 115 çalışan daha yüksek ücretler ve şirket genelinde toplu iş sözleşmesi talep ediyor. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası (NGG), başlangıçta çalışan başına aylık 375 euro zam, uzun vadede 3.000 euroluk bir başlangıç ücreti ve şeffaf bir maaş sistemi talep ediyor.

        Müzakerelerin dört tur boyunca başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte şirket yönetimi talepleri reddetmeye devam ediyor. Çalışanlar bu duruma grevle karşılık verirken, Şubat ayından bu yana 10 uyarı grevi yapıldı ve son olarak iş gücü üst üste beş gün greve gitti. Sendika üyeleri, yapılan son oylamada da grevlerin uzatılması yönünde oybirliğiyle karar aldı.

        "FİYATLAR 10 EURONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

        Şimdiye kadar bu grevin ülkedeki tedarik ve büfeler üzerinde pek bir etkisi olmadı. Ancak NGG grevler devam ederse kebap tedariği durma noktasına gelebileceğini ifade etti. Anlaşmaya varılsa bile, tüketiciler çıkmazın etkisini yakında cüzdanlarında hissedebilir. Sektör uzmanları, artan personel maliyetleri ve zaten yükselen et fiyatlarının, bir kebap fiyatını yakında 10 euronun üzerine çıkarabileceğini öngörüyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Habertürk Anasayfa