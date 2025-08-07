İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor

Geleceği yön vermek için geçmişi bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Böber, "O yüzden biz de buraya geliyoruz, anıları tazeleyerek yad ediyoruz. Halil Rıfat Paşa bugün hayatta değil ama tüneli halen burada duruyor. Demek ki hizmet edenler unutulmuyor. Hepimizin bu ülke için bir çivi çakma peşinde olmamız gerekir. Bize hizmet edenleri şükranla anıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu.