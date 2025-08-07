Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor

        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor

        Giresun'da 140 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli, bölgeyi gezenlerin uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine bir at arabası geçebilecek büyüklükte murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885 yılında açılan tünel, daha sonraki yıllarda yine aynı yöntemle genişletildi.

        • 2

          Giresun-Sivas arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda 6 metre yüksekliği ve 35 metrelik uzunluğuyla halen sağlamlığını koruyan tünelin oyulmuş kaya yapısı dikkati çekiyor.

        • 3

          Dereli ilçesinde Göksu travertenleri, Mavigöl ve yaylalara yakın bir noktada yer alan tünel, hikayesiyle ziyaretçileri etkiliyor.

        • 4

          Tünelin yanındaki alanda mola verip dinlenen sürücü ve yolcular tarihi yapıyı inceleyerek fotoğraf çektiriyor.

        • 5

          Tünelin turizme kazandırılması amacıyla Giresun İl Özel İdaresince uygulanacak proje ile peyzaj, yürüyüş alanları ve kitabeleri içeren düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

        • 6

          "KİTABESİNİ OKUYUNCA DA HEYECAN DUYDUM"

          Ailesiyle bölgeyi ziyaret eden Hüseyin Özer, daha önce tüneli sosyal medyada gördüğünü söyledi.

        • 7

          Tünelin yapısı dolayısıyla araçlarını müsait bir yere park ederek durduklarını anlatan Özer, "O zamanın imkanlarıyla tünel nasıl yapılmış? Merak ettik ve görmek istedik.

        • 8

          Hem fotoğraf çektirelim hem hatıramız olsun diyerek durduk. Kitabesini okuyunca da heyecan duydum. Şu an bile zorken insan bunu o şartlarda nasıl yapmış? Hala merak içindeyim" dedi.

        • 9

          Hilal Kara da bölgede tünelin 'Deliklitaş' olarak da bilindiğini belirterek, "Kitabesinde 'Türkiye'de insan gücüyle açılan ilk kara yolu tünelidir' ifadesi var. Bu beni çok heyecanlandırdı" ifadesini kullandı.

        • 10

          Mustafa Aynacı ise tünelin tarihi özelliği ve bölgenin doğal güzelliğinin dinlendirici bir etkisinin olduğunu vurguladı.

        • 11

          Hasret Aynacı da tünelin taş yapısını merak etmeleri üzerine durduklarını dile getirerek, "Kitabedeki 'gidemediğin yer senin değildir' sözünden ve Türkiye'nin ilk kara yolu tüneli olmasından çok etkilendik" diye konuştu.

        • 12

          "HALİL RIFAT PAŞA BUGÜN HAYATTA DEĞİL AMA TÜNELİ HALEN BURADA DURUYOR"

          Giresun Federasyonu Başkan Yardımcısı Yalçın Kaya Böber de Halil Rıfat Paşa'nın açtırdığı tünelin İç Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağladığının altını çizdi.

        • 13

          Geleceği yön vermek için geçmişi bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Böber, "O yüzden biz de buraya geliyoruz, anıları tazeleyerek yad ediyoruz. Halil Rıfat Paşa bugün hayatta değil ama tüneli halen burada duruyor. Demek ki hizmet edenler unutulmuyor. Hepimizin bu ülke için bir çivi çakma peşinde olmamız gerekir. Bize hizmet edenleri şükranla anıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu.

        • 14

          Tünelin bulunduğu alanda Kervansaray adını verdiği kulübesinde çay satan Adil Sönmez ise çok sayıda kişiye tarihini anlattığı tünelin adeta gönüllü rehberliğini yaptığını söyledi.

        • 15

          Elinden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Sönmez, bundan da mutluluk duyduğunu ifade etti.

        • 16

          Sönmez, tarihi ve hatıraları yaşatmak gerektiğine değinerek, "Şu tüneli bir baktığın zaman merak ediyorsun, 'bu o dönemde nasıl yapılmış' diyorsun. Biz bugün çekiçle bir şey kırmakta zorlanırken geçmişte insanlar kayayı delmişler, tüneli açmışlar" dedi.

        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Habertürk Anasayfa