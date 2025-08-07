Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!

        Kadın cinayetleri kabusu bitmiyor. Bu kez de Balıkesir'de 32 yaşındaki Gonca Avcı, kocası Mehmet Avcı tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar etti.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı'nın, tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar ettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Gonca Avcı'nın geçen hafta eşi hakkında savcılıktan 'uzaklaştırma kararı' aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.

        HAYVAN DAMINDA ÖLDÜRMÜŞ

        İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiğini bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Mehmet Avcı'nın biri 11, diğeri 13 yaşında iki çocuk annesi olan eşini hayvan damında bıçakla öldürdüğü belirlendi.

        REKLAM

        BOĞAZINI KESTİ

        Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ORMANDA İNTİHAR ETTİ

        Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

        Çiftin, çocuklarının koruma altına alındığı bildirildi. Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Üç kritik isim süreç komisyonuna sunum yapacak
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Habertürk Anasayfa