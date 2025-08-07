Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar etti.

DHA'nın haberine göre kan donduran olay, dün saat 16.00 sıralarında Bigadiç'in kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mehmet Avcı'nın, tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra ormanda intihar ettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Gonca Avcı'nın geçen hafta eşi hakkında savcılıktan 'uzaklaştırma kararı' aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.

HAYVAN DAMINDA ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiğini bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Mehmet Avcı'nın biri 11, diğeri 13 yaşında iki çocuk annesi olan eşini hayvan damında bıçakla öldürdüğü belirlendi.

BOĞAZINI KESTİ Büyüyen tartışmada Mehmet Avcı, yanındaki bıçakla eşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gonca Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. ORMANDA İNTİHAR ETTİ Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'nın yakalanması için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda Avcı, mahalleye yakın ormanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Avcı'nın intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA Çiftin, çocuklarının koruma altına alındığı bildirildi. Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.